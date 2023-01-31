快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

▲陳建仁、鄭文燦拜會游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨指出，新任行政院長陳建仁曾有共同掛名作者的投書被認定抄襲，還因此請辭國科會主委。對此，陳建仁今（31日）表示，沒有所謂抄襲的問題，這是一篇很好的論文，相關內容，行政院發言人陳宗彥有對外說明。至於借調爭議，陳建仁也回應，陳宗彥已經做過說明，各位要有更詳細說明，陳宗彥可以來回答。

陳建仁31日下午1時半率副閣揆鄭文燦、秘書長李孟諺與發言人陳宗彥等人，到立法院拜會立法院長游錫堃、秘書長林志嘉等人。雙方經幾十分鐘閉門會談後，會後開放媒體詢問。

媒體詢問，接任閣揆是向中研院借調，25年來6次都是借調，為何不請辭？且中研院組織章程第8條提到，超過65歲就算延長服務，延長服務期間不得借調其他機構，擔任閣揆是否違反中研院章程？

陳建仁回應，他借調擔任行政院長的事情，陳宗彥已經做過說明，如果各位要有更詳細說明，陳宗彥可以來回答。

另外，王鴻薇昨指出，陳建仁過去投書國際知名期刊《Cancer》被認涉嫌抄襲，還因此請辭國科會主委，就連台大醫學院學倫會也認證抄襲，「但民進黨居然可以因為共同作者掛名，護航陳建仁跟抄襲沒有關係，如果沒有道德瑕疵，陳建仁當時為什麼要請辭？」。

媒體詢問是否可釐清原委，陳建仁說，這確實是一個抄錄疏失的論文，且後來也被期刊審查者同意刊登，所以沒有所謂抄襲的問題，這是一篇很好的論文，相關內容，陳宗彥也有對外說明，如果大家有要更詳細內容，大家可以請教他。