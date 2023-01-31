諷陳建仁內閣「溫暖民進黨派系」　國民黨團：希望溫暖是要給全民

▲國民黨團31日「經濟萎縮 勞工低薪 勞保黑洞 能源失衡 陳內閣的挑戰！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁今（31日）率新內閣上任，定調施政主軸為「溫暖堅韌」，不過內閣名單包括2022年地方選舉失利的前台北市議員梁文傑。對此，國民黨團今諷「是給黨內派系溫暖」，某一位過去民進黨人士（指台灣民意基金會董事長游盈隆）還評論新內閣是破銅爛鐵。

國民黨團31日上午召開「經濟萎縮 勞工低薪 勞保黑洞 能源失衡 陳內閣的挑戰！」記者會，會中媒體詢問，梁文傑任陸委會副主委，會否認為新內閣是敗選者聯盟？曾銘宗說，國民黨團這次評論新內閣時用字遣詞相當慎重、下手很輕，「你們看看今天的媒體，某一位過去民進黨人士評論它是破銅爛鐵內閣」。

曾銘宗表示，國民黨作為忠誠的反對黨，對於這次的內閣改組，期待他們好好做、好好努力，就如何因應經濟嚴峻情勢？如何改善嚴重低薪問題？如何解決勞保財務問題？如何檢討錯誤的能源政策等四大問題落實執行，為國民謀福利。

會後媒體追問，這次陳建仁內閣定調溫暖內閣，似乎溫暖是針對黨內，因為都是讓敗選者進入內閣？曾銘宗回應，「沒有錯，它是給黨內派系溫暖」，只是國民黨作為忠誠反對黨，「我們不要看衰它」，希望溫暖是要給全民，堅韌是要給所有產業跟民眾，所以希望他好好做，拿出成績來。