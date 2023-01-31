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列陳建仁4大挑戰　國民黨團：未提解方溫暖堅韌將淪口號

▲國民黨團「經濟萎縮 勞工低薪 勞保黑洞 能源失衡 陳內閣的挑戰！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「經濟萎縮 勞工低薪 勞保黑洞 能源失衡 陳內閣的挑戰！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁內閣今（31日）就任，國民黨立法院團上午召開「經濟萎縮 勞工低薪 勞保黑洞 能源失衡 陳內閣的挑戰！」記者會，羅列陳內閣立即要面對的四大問題，包括嚴重低薪、勞保破產、能源失衡和經濟嚴峻，呼籲陳必須拿出具體措施，並提出因應辦法，否則，溫暖堅韌將淪為口號。

國民黨團總召曾銘宗表示，陳建仁和其內閣在今天就任，即將對四大挑戰，包括如何因應經濟嚴峻情勢？如何改善嚴重低薪問題？如何解決勞保財政問題？如何檢討錯誤能源政策？

曾銘宗指出，面對未來經濟情勢，根據世界主要研究機構預估，今年全球經濟成長率1.5%，美國是-0.2%、英國-0.9%、歐元區為-0.5%，台灣以出口為導向的經濟，預估經濟情勢也不會太好，約在2.28%，失業率將達3.79%。簡言之，未來經濟面臨嚴峻挑戰，蔡政府、陳內閣是否準備好因應？

曾銘宗說，既然陳內閣定位為溫暖堅韌內閣，在今天就任後的未來一年內，針對經濟、低薪、勞保、能源等挑戰，要如何檢討修正？這些關係到2300萬民眾的權益，也關係到所有產業的發展，政府如不面對並提出解決方案，所謂的溫暖堅韌內閣，將淪為口號。國民黨團誠懇呼籲陳內閣，拿出辦法落實執行，確保全民基本權益。

書記長李德維表示，陳建仁是堅持反核人士，那麼核二廠2號機將在今年3月份除役，核三廠1號機在明年、2號在後年也將除役，未來台灣供電量該如何規劃？怎麼規劃才不缺電？台電去年虧損2675億元，台電的黑洞永遠補不滿，未來到底會不會漲電價？國人都在等著看陳建仁提出新的能源政策。

李德維指出，陳建仁在2015曾說，民進黨有良好的綠能政策，再搭配全民節能減碳，相信核能不會是台灣的選擇。但現在傳出新能源的風場，高達683多億元債務危機，北陸能源的海龍風場，更傳出1500億元的聯貸案恐將觸礁，2025年要達20%再生能源將跳票，陳建仁院長難道可以用溫暖、用愛來發電嗎？

李德維進一步指出，陳建仁曾說在南部有許多朋友使用太陽能、沼氣發電，但現在看到相關光電產業破壞了農業，尤其在台南市在這次選舉，看到光電業成了民進黨的金脈，光電比例越高，黑金程度越深，陳建仁敢掃除黑金嗎？還是等到明年520以後，屁股一拍將問題交給下一任政府收拾？

首席副書記長謝衣鳯表示，2017年總統蔡英文上任之初，向國人宣示將終結青年低薪問題，促進產業升級，鼓勵企業加薪，若不改善對不起年輕人。也因此在立法院，推動許多攸關促進產業發展升級相關條例，但從主計總處統計顯示，2022年914.6萬名受雇者中，有59%月薪不到4萬元，其中，未滿3萬元有23%，3萬元至4萬元有36%。

謝衣鳯說，再根據主計總處統計資料顯示，在受雇人員報酬佔GDP的比率，1992年為51.5%，2021年縮減為43.03%，當時的經濟成長率達6%，受雇人員報酬卻是歷史新低。不知道蔡英文在交付陳建仁任務時，有沒有把改善低薪的任務，一併交付？

謝衣鳯指出，根據勞動部2021年「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」資料顯示，2023年度呈現負600億元，2028年更高達負1,267億元。此外，關於撥補勞保基金金額部分，2020年歲入成長5.7%，撥補勞保基金200億元；2021年歲入成長負2.5%，撥補勞保基金220億元；2022年歲入成長9.0%，撥補勞保基金300億元；2023年歲入成長20.8%，撥補勞保基金450億元。

謝衣鳯也指出，前行政院長蘇貞昌在2020年回答有關勞保基金問題時曾表示，對於勞保，政府一定負最後支付責任，但勞保預估在2028年破產，若勞保不改革，預估每年需撥補1000億元才夠，而政府2023年僅撥補450億元，根本就是杯水車薪。

▲▼國民黨團召開「經濟萎縮 勞工低薪 勞保黑洞 能源失衡 陳內閣的挑戰！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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