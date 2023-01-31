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大陸 大陸焦點 特派現場

曹操墓西側考古新發現　或為宋代「守陵戶」遺址所在

▲河南安陽曹操墓西側發現建築遺址，或為北宋官派「守靈戶」。（圖／翻攝央視）

▲河南安陽曹操墓西側發現建築遺址，或為北宋官派「守靈戶」所在。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸「曹操高陵及陵園綜合研究」近日發表最新研究成果，河南安陽的曹操高陵西側發現宋元時期建築基址，推斷為北宋時期為曹操高陵設置的守陵戶所在。經勘探發現，遺址有一條長約160公尺的排水溝，溝內出土文物包括陶器、瓷器、骨器、銅器等，以瓷器為主，完整器物或能修復的器物達899件。

▲河南安陽曹操墓西側發現建築遺址，或為北宋官派「守靈戶」。（圖／翻攝央視）

▲建築遺址內的排水溝。（圖／翻攝央視）

《中青網》報導，曹操高陵的發掘與認定曾引起廣泛關注，此後發掘調查工作一直在進行當中。陵園西部約200公尺位置發現的一條南北向長溝遺跡及一片廢棄建築遺跡引起考古隊的注意，考古工作者根據位置推測可能是陵園西部兆溝和相關建築。

經考古研究發現，溝內出土文物多以瓷器為主，包括碗、盤、碟、枕、罐等日用器具，有白瓷、黑釉瓷、鈞瓷、青瓷、白地黑花等，分別為定窯、鈞窯和磁州窯產製，年代跨宋金元三個時期。

▲河南安陽曹操墓西側發現建築遺址，或為北宋官派「守靈戶」。（圖／翻攝央視）

▲曹操墓西側建築遺址內出土的宋朝娛樂器具。（圖／翻攝央視）

除大量瓷器外，還有三類器物引起研究人員注意。第一類是錢幣，溝內共計出土可辨識錢幣116枚，含北宋錢幣115枚。第二類是娛樂用具，有1枚骰子、25枚圍棋子、4個不同尺寸的陶球、7個直徑1公分左右的瓷碟，加上數枚圓形瓷片和多件瓷俑。第三類則是建築構件，包括獸面紋瓦當、琉璃脊獸、灰陶獸頭形底座、琉璃龍頭構件等。

河南省文物考古研究院負研究員周立剛表示，大量的宋代錢幣和娛樂用具的發現，代表此處曾經有過公共娛樂活動，「結合溝內出土建築遺物和相關聯的排水設施等特徵，推測存在於此處的建築可能並非普通民居，具有某種官方性質。」

按此推斷，周立剛認為，在高陵西側發現的這處建築遺跡很可能與北宋設置的守陵戶有關，「北宋後，王庭南遷，中原地區先後被金人和蒙古人控制，經歷頻繁戰亂，守陵戶，即曹操高陵的最後見證者，可能在此後被廢棄，原有的建築被改作他用。」

▲河南安陽曹操墓西側發現建築遺址，或為北宋官派「守靈戶」。（圖／翻攝央視）

▲出土的瓷器年代橫跨宋金元三代。（圖／翻攝央視）

據了解，自黃初三年（公元222年）曹丕下詔毀掉曹操高陵的陵園建築後，曹操高陵就極少記載於官方的文獻中。唐太宗李世民在征伐高句麗的途中曾拜謁高陵，宋太祖趙匡胤於公元963年下詔為前代帝王名人墓冢設置守陵戶，其中便包括高陵，共設置三戶守陵戶。

周立剛推論，南宋時，隨著朱熹尊蜀貶魏思想的傳播，曹操的形象逐漸轉為負面，七十二疑冢的傳說最早大約在元代出現，隨著明代《三國演義》的流傳，這一傳說也被廣泛接受，「歷史文獻中曹操形象的轉變發生於南宋之後，說明這個時候，人們對於守陵戶和高陵的記憶已經消失。」

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