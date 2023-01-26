18歲妹過年拒相親遭趕出門　頂零下寒風「躺地和狗睡」

記者黃翊婷／綜合報導

中國河南一名18歲女子23日因為拒絕家人在過年期間安排相親，竟遭外婆趕到屋外，頂著寒風躺在地上和狗一起睡，還一連睡了2天。相關影片在網路上傳開，掀起中國網友熱議，大多數人都覺得這樣的行為很糟糕；但也有人質疑其真實性，因為影片中提到與女子同齡的人已經有人生小孩，這是違法行為，如果是真的，希望有關單位可以介入調查。

▲張女拒絕相親，聲稱目前仍在與家人對抗中。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼）

根據《搜狐千里眼》報導，這名18歲的張姓女子來自河南駐馬店，因為拒絕相親，23日被外婆趕出家門和狗一起睡覺，她表示，自己很早就輟學在工作了，老家很多同齡人已經結婚生子，外婆就想讓她早點成家，偏偏自己對相親比較抗拒，所以說了一些外婆不喜歡聽的話抗議，才會被趕出屋外，當天在外面睡了20分鐘左右，隔日又被趕出去和狗一起睡覺。

相關影片在網路上傳開，掀起中國網友熱議，大家紛紛留言替張女抱不平，畢竟駐馬店23日低溫為零下2至3度，讓人在屋外躺地上睡覺確實不妥，「不回家就是了」、「我寧願跟狗睡」、「永遠可以相信狗」、「我33歲了還沒有相親過，家裡也不催」、「這樣的家根本不是家，是吸血的魔窟」。

不過，也有部分網友提出質疑並表示，過年期間關於催婚的故事就會特別多，難以辨別真偽，張女聲稱同齡人中已經有不少人結婚生子，但法定結婚年齡女性為20歲，這部分顯然有疑義，如果是真的，那就是有違法行為了，希望有關部門能介入調查。