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嘉義郵局春節送暖孤老　局長親送物資到宅

▲▼ 嘉義郵局等在地單位 助華山春節送暖孤老 。（圖／華山基金會嘉義縣辦提供）

▲嘉義郵局等在地單位 助華山春節送暖孤老 。（圖／華山基金會嘉義縣辦提供）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會持續20年辦理「愛老人 愛團圓」公益，除夕前，各地天使站長偕義工，將暖心年菜送至孤老家中，包含香腸、香菇、肉鬆、麵線等適合長輩口味的應景品項，搭配春聯、元宵、義工手作毛帽、短圍巾共十樣，象徵新的一年十全十美。

▲▼ 嘉義郵局等在地單位 助華山春節送暖孤老 。（圖／華山基金會嘉義縣辦提供）

中華郵政嘉義郵局協助推廣華山基金會「愛老人 愛團圓」公益訊息，嘉義郵局局長張清龍選在年節假期後第一天上午10點，率郵局同仁至華山基金會嘉義愛心縣辦捐贈良質米及五穀滋養茶等民生日常禮品。

捐贈活動由其樂幸福樂團暖場開始，以優美的薩克斯風演奏帶來新春感謝的氛圍，現場準備大支票捐贈合影，張清龍親自將捐贈愛心物資送給長輩代表，藉此傳達陪伴的重要，感受社會溫暖。

▲▼ 嘉義郵局等在地單位 助華山春節送暖孤老 。（圖／華山基金會嘉義縣辦提供）

▲嘉義郵局局長張清龍（圖左）與華山基金會送物資給獨居老。（圖／華山基金會嘉義縣辦提供）

嘉義市政府秘書曾建福表示，感謝嘉義郵局連續5年對華山的協助，市長在去年提出一個十大旗艦計劃，讓健康老人讓他們退休後更幸福更快樂，面對少子化跟高齡化，獨老議題更需要關注。

張清龍表示，中華郵政秉持着回饋社會的理念，也願意盡小小的力量來回饋社會，今天非常謝謝有這個機會讓中華郵政盡微薄之力來協助獨居長者。

▲▼ 嘉義郵局等在地單位 助華山春節送暖孤老 。（圖／華山基金會嘉義縣辦提供）

在捐贈活動後，張局長也親自率隊前往關懷弱勢長輩年節後的狀況，致贈愛心物資，支援他們的生活。期盼更多在地企業或團體加入華山基金會送愛到家行列，讓長輩溫暖一整年。
 

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