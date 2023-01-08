昱星生技與日藥本舖合作送愛　贈南投縣長輩和獨居老人防疫茶

▲昱星生技和日藥本舖合作研發生產防疫茶產品，巡迴贈送南投獨老。（圖／羅美玲服務處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情尚未平息，日常防疫仍不可大意，昱星生物科技與日藥本舖聯手開發預防保健產品，並在今年進行「送愛顧老挺防疫」巡迴活動，首站選在南投縣，捐贈200盒防御方機能防護茶及110瓶乾洗手噴霧，嘉惠南投市、名間鄉、集集鎮和鹿谷鄉等地年長者和獨居老人。

業者今天在南投市舉辦捐贈儀式，由南投縣家庭照顧者關懷協會與南投縣新媳婦關懷協會代為分送給社區據點長輩及地方獨居老人；2協會指出，由於昱星生技執行長張郁芬為南投出身，離鄉創業多年仍心繫故里，故攜手日藥本舖董事長謝德璋，從南投開始巡迴送愛活動，推廣長者飲食保健，回饋南投鄉親。

昱星生技長期致力於細胞治療研發、藥物篩檢與個人化醫療，在新冠疫情爆發初期即研發獨步全球的高通量偽病毒篩檢平台，投入疫苗開發與抗病毒藥物篩檢，並找出能有效阻擋新冠病毒入侵的天然可食用植物萃取配方「RXC+19」，可抑制90%以上病毒的感染，對Omicron變異病毒株也能達到與抗體藥物相近的效果；去年與主打日製醫療保健品、成立逾10年的日藥本舖合作，投入開發預防保健與機能調理產品，期待在後疫情時代提供草本防護的健康療法。

立委暨新媳婦協會理事長羅美玲與縣議員暨家照協會理事長吳棋楠對業者照顧社區長者表示感謝，也鼓勵長輩每日飲用防護茶，有助調節生理，提升保護力。