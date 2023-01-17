嘉市議員張秀華連續11年號召獅友關懷獨老　嘉鳳會募集22萬

▲ 市議員張秀華(2排左8)號召女獅友關懷華山獨老 。（圖／華山基金會嘉義分會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國際獅子會300D1區嘉鳳獅子會長期認同華山服務，自102年捐助華山到宅服務車起，守護嘉義孤老，愛心十一年不間斷。農曆新年來到，嘉鳳獅子會16日上午10點在船老大婚宴餐廳舉辦「嘉鳳兔年年花串愛 愛老華山暖心團圓」活動，獅姐們陪伴華山服務的長輩一起提前過新年。

▲ 市議員張秀華(左1)號召女獅友關懷華山獨老 。（圖／華山基金會嘉義分會提供）

獨居嘉義市的70歲蔡奶奶，因眼疾嚴重，脊椎也受過傷，甚少與外界接觸。華山介入服務後，奶奶有了聊天對象，也更樂觀開朗。奶奶曾感嘆:「長年來都自己一個人生活，已經不知道多久沒有好好吃過團圓飯了，幸好有華山來關心幫忙，才不致孤苦無依。」嘉鳳獅子會闕晨妍會長在得知後，邀請蔡奶奶等11位華山服務的長輩出席今日這場活動，特地安排充滿年味的花藝課程，由獅姊們帶領長輩一同將象徵吉祥的蘭花花材放入花盆中，串起最誠摯的祝福，讓長輩感受團圓氣氛，陪伴提前賀歲。

▲市議員張秀華(圖左)號召女獅友關懷華山獨老 。（圖／華山基金會嘉義分會提供）

嘉義市政府秘書曾建福代表市長黃敏惠出席致意表示，在張秀華議員牽線下，嘉鳳獅子會連續11年捐助華山基金會，其中陸續捐贈好幾台的到宅服務車，也捐贈復康巴士給市政府。嘉義市從100年首先推動高齡模範健康城市，對老人相當重視，有民間資源的挹注跟政府的努力，感謝嘉鳳獅子會常年對公益的回饋」。

市議員張秀華表示，嘉鳳協助華山基金會照顧老人邁向十一年，感謝所有獅姊的愛心，讓我們所有老長輩們得到最好的照顧。今年在闕晨妍會長號召下，共募集22萬7仟5佰元的服務經費來協助華山，現場由闕晨妍會長代表致贈大支票，鼓勵社會大眾一起守護老寶貝，關心弱勢孤老。闕會長表示：「今年透過年花創愛的方式結合捐贈，另準備紅包給出席長輩過個好年，並邀請獅姊們參與到宅送年菜，藉由實地服務，以小愛來喚起大愛」。