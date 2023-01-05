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老鼠+蟑螂到處爬！屏東90歲獨居翁環境髒亂　潮州警緊急協助

▲屏東縣潮州警分局四林派出所警員林卲穎協助黃姓阿公 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局四林派出所警員林卲穎協助黃姓阿公 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局四林派出所警員林卲穎於日前轄區家戶訪查時，發現一名90歲阿公跌坐在門口久久無法起身，屋內可見老鼠及蟑螂、螞蟻、蚊子，惡臭難聞，立即通報所內支援共同協助攙扶並通報送醫救治。

▲屏東縣潮州警分局四林派出所警員林卲穎協助黃姓阿公 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查了解，得知90歲黃姓阿公是獨居老人，因長年行動不便，平時雖有人代送餐，卻已無法自行飲食，生活無法自理，致屋內到處是老鼠、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等，使屋內惡臭難聞。

還好林卲穎勤查時前往關心，才看到他跌坐於家門口上許久無法起身，立即通報所長謝東呈、警員黃策暉及所內志工共同協助攙扶至輪椅上，並幫助穿衣褲及購買泡麵果腹。

經初步檢視房屋破損不堪，評估該環境不適合居住，且電線雜亂恐有走火之危險，警方先行協助換穿保暖衣物，另通報社會安全網事件，建議縣府社會處能派員訪視評估該老人，期能協助長期安置適當處所，以防止發生憾事。

潮州分局簡彥匡肯定林卲穎發揮服務熱忱，足為同仁楷模，雖是微不足道小事情，積極協助無助獨居老人，其工作態度及敬業精神，深獲民眾讚許，提醒家中如有獨居長者，千萬記得要常關心探視與陪伴，若民眾在轄內發現有長者需要協助，可聯繫警方、鄉鎮公所、社福等相關單位處理，即時援助，讓長者感受到社會的溫暖，也避免憾事發生。

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