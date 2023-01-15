南投身障翁自家回收物堆成山　慈濟志工動員清掃

▲草屯慈濟志工為獨居身障長者清掃家園迎新年。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

70餘歲的許老先生平時獨居，又因中風行動不便，仍到處撿集回收物提供慈濟志工定期回收，但因無力妥善整理回收物，致家裡雜亂、蟲蟻叢生，有鑑於農曆春節將到，慈濟志工為讓許老先生有個清淨的居住空間，經訪視團隊提報，今天動員志工協助清理，希望讓許姓老翁歡喜迎新年。

慈濟基金會指出，許姓老翁是慈濟長期關懷的照顧戶，獨居又不良於行的他日前曾因煮熱湯時不慎傾倒，導致雙腿嚴重燒燙傷，被慈濟志工送到台中慈濟醫院急救治療，歷經清瘡、植皮診治，住院20多天後於日前出院返家；但許翁為了回饋社會，常開著小舊車到處撿集回收物，並將家裡當作環保小據點，再由慈濟志工定期將回收物載回慈濟環保站分類。

32位草屯慈濟志工今天協助許老先生清掃家園，將堆積多年的雜物搬出屋外整理，並請鎮公所清潔隊協助清運垃圾，再將可回收利用的物品載到環保站，由環保志工詳為分類整理，同時修剪許翁住家旁的樹木，也將屋內屋外全面清消，再布置新床與床被、裝上消防住警器、滅火器等，以免再受祝融之災。

慈濟志工陳榮金表示，慈濟推動安穩家園美善社區方案，為獨居長者打造安全美善的居家環境，如今春節將到，遂建請組隊動員來為許姓獨居長者清掃家園，也讓他能安心過好年。