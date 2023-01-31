陳建仁涉論文風波始末一次看　「正毅兄弟」2016總統大選聯手強攻

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

新任行政院長陳建仁31日正式上任，而國民黨立委王鴻薇在臉書指控，陳建仁掛名投書國際期刊《Cancer》，被期刊編輯指稱涉嫌抄襲；事實上，此案在2015年總統大選期間，國民黨就由前立委邱毅、蔡正元聯手強攻此議題，而共同作者陳建仁、楊泮池當時也都出面說明；最終「英仁配」也以689萬票勝選。對此，《ETtoday新聞雲》再重整當年事件始末。

2016總統大選「正毅兄弟」聯手強攻陳建仁論文案

陳建仁列名共同作者的論文抄襲議題，上一次被廣為討論，是在2015年總統大選期間。時為民進黨總統參選人的蔡英文才剛宣布陳建仁搭擋副手隔兩天，國民黨就立即展開攻勢，由前立委邱毅、時任立委蔡正元組成「正毅兄弟」強攻此一議題。

邱毅當時指控，在2007年1月時，台大醫院內科醫師陳冠宇，將論文投稿到國際知名期刊《Cancer》，被期刊的編輯指涉嫌抄襲，而這篇論文的共同作者，除了陳建仁之外，還有當時的台大醫學院副院長楊泮池，而當時楊泮池第一時間對社會道歉並辭職，而當時擔任國科會主委的陳建仁，也向時任行政院長蘇貞昌請辭，但被慰留。

接著，邱毅攻勢不減，再指控陳建仁的論文抄襲是「法院認證」，他引述2008年台北地院判決書內容，指出「國際知名期刊《Cancer》雜誌執行編輯於2006年12月6日函台大醫院副院長蔡克嵩教授表示，該雜誌認定案外人陳冠宇所撰投稿至該雜誌之論文《Hormone Replacement Therapy and Lung Cancer Risk in Taiwan》手稿有抄襲之嫌，要求台大醫院處理」。

▲邱毅、蔡正元。（圖／合成照）



楊泮池還原論文抄襲風波始末

楊泮池當時表示，這是一篇關於肺癌的論文，屬於大型合作計畫，參與者不只是媒體所報導的9人，但這是由陳醫師（陳冠宇）負責撰寫，在完稿之後，他跟陳建仁都有看過，覺得沒有問題才投稿《Cancer》。

不過，當時在審查的過程中，期刊編輯發現「前言」引用其他論文結論的部分，且沒有使用「引號」，加上文字修改的不夠多，所以有「抄錄不當」的疑慮，而要求重新修改。

楊泮池表示，國際期刊是很嚴謹的，認為有10個字一樣就是抄錄不當，陳冠宇醫師一度想放棄投稿，但他身為指導教授，認為被質疑的並不是內容，所以經過修改就繼續投稿。他當時也主動跟期刊的編輯聯繫，並跟引用的論文原作者解釋跟道歉。

最後，該篇論文同樣獲得《Cancer》刊登。楊泮池當時表示，這很清楚，如果有問題，就不會刊登了，這個爭議是發生在審查期間，並不是刊登之後，加上只是「抄錄不當」並非抄襲。

律師打臉「法院認證」論文抄襲案

由於邱毅當時在記者會上，拿出2008年的法院判決書內容，指稱陳建仁當時敗訴，顯示陳建仁是法院認證的抄襲。對此，律師呂秋遠當時也透過臉書發文反擊。

有關2008年的判決，追溯緣由，是2007年陳建仁涉論文抄襲案後，中國時報以「社論」方式評論，而陳建仁向中國時報提出「誹謗告訴」；而台北地院於2008年判決陳建仁敗訴。

呂秋遠表示，陳建仁敗訴的理由並不是因為抄襲，而是因為法官認為，自訴人是公眾人物，報社的言論自由要受到保障，也就是說「法院根本沒有認定陳建仁有抄襲行為，而是認為報社對於可受公評事項有報導自由，不能認為有加重誹謗故意，因此判決無罪」。

▼楊泮池。（圖／記者李毓康攝）



中研院士廖運範：根本算不上抄襲

曾任國際期刊部門主編近10年經驗的中研院士廖運範，當時也撰文投書媒體，強調陳建仁是該篇的共同作者，惹來的是「掛名」無貢獻的非議。他認為，多中心合作的研究，只要參與研究且有「知識上的貢獻」，列名共同作者實至名歸，也是為該論文背書，作者數多不應被污名化為「掛名」。

廖運範表示，第一作者通常是研究中心貢獻心力最多的，也是撰寫初稿者，「通訊作者」則是整個研究的主導者，也是論文最後定稿的負責人，也是跟期刊主編書信來往的唯一對象。他強調，第一作者撰寫論文時不以為意地過度引用，別說其他共同作者，連需要對初稿字斟句酌的「通訊作者」也不容易發現。

廖運範說，這位被過度引用的學者也認為是第一作者年輕且因文化差異，加上英文不夠好所致，主張無須處罰年輕的第一作者，並希望修改後再投稿給該期刊。所以，他認為，此一事件實稱不上抄襲，但的確是應該避免的瑕疵。