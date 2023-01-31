「新內閣看不到新氣象」　王鴻薇籲陳建仁對外說明抄襲爭議

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨指出，新任行政院長陳建仁曾有共同掛名作者的投書被認定抄襲，還因此請辭國科會主委。王鴻薇今（31日）喊話陳建仁應對外說清楚，否則新內閣看不到新氣象，反而籠罩抄襲陰影中。

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者宋良義攝）

王鴻薇昨指出，陳建仁過去投書國際知名期刊《Cancer》被認涉嫌抄襲，還因此請辭國科會主委，就連台大醫學院學倫會也認證抄襲，「但民進黨居然可以因為共同作者掛名，護航陳建仁跟抄襲沒有關係，如果沒有道德瑕疵，陳建仁當時為什麼要請辭？」。

王鴻薇今再說，陳建仁面對此事僅承認是「抄錄不當」，如今貴為行政院長，應對外界說清楚、講明白；現在副閣揆鄭文燦已確定抄襲且被撤銷學位跟論文，現在閣揆也陷入抄襲事件，如過沒有對外說清楚的話，新內閣看不到新氣象，反而籠罩抄襲陰影中。

針對藍營指控陳建仁涉抄襲的爭議，行政院發言人陳宗彥昨說，這是2016年總統選舉時的議題，此事是第一作者在處理註釋時有所疏忽，相關資訊當時已有清楚說明。

回顧2016年陳建仁的說法，陳當時表示，論文是有關於肺癌，主要作者是一位陳醫師，通訊作者也就是指導作者是時任台大醫院副院長的楊泮池，因為都是共同計畫，所以也是共同作者，投稿到癌症期刊時，審查委員指出，「這篇論文有一部分字句是抄錄了某篇論文其他部分，而沒有改寫，希望醫學院的倫理委員會展開調查」。

陳建仁說，委員會作調查後，發現確有抄錄不當的地方，之後便把這消息告訴楊泮池，楊也就進一步去跟癌症期刊聯絡，最後論文修正好後就發表了，「所以這是抄錄不當的瑕疵，而不是抄襲的論文」。