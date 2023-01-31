游錫堃訪美3天2夜快閃　自曝「我很急」為這樁

▲游錫堃（左二）上午出席「民主國會卅年特展」開幕活動。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期即將在2月1日開始，外界關注攸關普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案審議時程。立法院長游錫堃31日受訪說，他也很急，因此赴美只住兩個晚上就馬上回台，希望趕快召集朝野黨團協商取得共識，因若沒有共識，仍須1個月的冷凍期。

游錫堃今天行程滿檔，上午出席「民主國會卅年特展」開幕活動後，下午1點半與行政院長陳建仁、副院長鄭文燦見面，隨後約4點多即將啟程赴美，預訂在2月1日出席在華府希爾頓酒店舉行的國際宗教自由峰會（IRF)，2月2日出席國家祈禱早餐會，隨後與駐處安排的台僑、學者等人見面，當日便返台。

游錫堃今天上午受訪時，媒體關注普發現金特別條例審議日程是否有可能提前，游錫堃表示，大家都知道立法院是合議制，他也很急，希望特別條例趕快通過，預算案趕快送進來，然後趕快通過，所以他赴美只住兩個晚上馬上回台，就是希望趕快召集朝野黨團協商，取得共識後趕快通過。

游錫堃強調，不管怎麼樣，立法院朝野黨團都是非常願意盡快處理，不過，大家也知道台灣是法治國家，必須依照程序來，不能因為一時的權宜破壞了好不容易建立的制度，「我們會努力」。

游錫堃說，如果協商取得共識，是有可能（加速），但若沒有共識，需要1個月冷凍期。

立法院聯席委員會於今年1月18日初審「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，由於朝野對於草案全部條文皆無法達成共識，全數保留送交朝野協商，依照議事規則推算時程，若協商無結論，最快可於2月17日表決。