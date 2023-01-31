訪美先會麥卡錫？　游錫堃：我不知道「交流是好事」

▲游錫堃稱不知道會不會跟麥卡錫見面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長麥卡錫傳可能在今年春天訪台，政壇高度關注，31日下午將啟程訪美的立法院長游錫堃，是否將提前與麥卡錫見面。對此，游上午受訪說，「是不是會見面我不知道」，這次純粹是應邀演講，跟美國國會及政要保持良好關係、多交流是好事，至於行程尊重駐處安排。

游錫堃今天行程滿檔，上午出席「民主國會卅年特展」開幕活動後，下午將與行政院長陳建仁、副院長鄭文燦見面，隨後啟程赴美，預訂在2月1日出席在華府希爾頓酒店舉行的國際宗教自由峰會（IRF)，並將在2月2日出席國家祈禱早餐會，隨後與駐處安排的台僑、學者等人見面。

對於此行是否有機會與麥卡錫見面，游錫堃上午受訪時語帶保留說，他預計今天下午出發，搭飛機到美國，「是不是會見面我不知道，大家都知道我這次純粹就是應邀去演講，應邀到宗教自由高峰會去演講，到全美祈禱早餐會去參加他們的早餐會，就這樣。」

媒體詢問，之前傳出麥卡錫可能在春天來台，但國民黨覺得會引發兩岸危機？游錫堃直言，麥卡錫什麼時候來，他也不知道，只看新聞說，麥卡錫曾經表達有意到台灣來訪問，「我們跟美國國會、所有政要保持良好關係，大家有更多的交流是好事」，至於要怎麼來辦，行政部門有外交同仁，他們都在密切保持聯繫，而且他們也都非常努力工作，應該要肯定外交同仁的努力。

媒體追問，這次期待跟麥卡錫會面嗎？游錫堃說，「我這次是應邀去，至於說到那邊的行程，都是尊重駐處他們的安排」，因為立法院還沒有國際事務處，現在立法院出人了，就是完全尊重駐處的安排，他們怎麼安排自己都尊重。游補充說，大家知道，立法院應該還會有緊急的法案，所以自己也不敢停留太久，在美國住兩個晚上就回來。

▲游錫堃出席「民主國會卅年特展」開幕活動。（圖／記者屠惠剛攝）