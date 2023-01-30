全民領6千可望比4月還提前？　陳建仁2月1日拜會立院朝野黨團

▲行政院秘書長李孟諺舉行記者會公布新內閣名單。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

立法院新會期即將在2月1日開始，外界關注攸關普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案審議時程。行政院秘書長李孟諺說明，準行政院長陳建仁上任後就會安排拜會立法院長游錫堃，並於開議日拜會朝野各黨團，盼立法院可以儘速通過特別條例，之後編預算書送立法院審議，若順利的話，有機會比原來預定的4月份還提前發放。

行政院長蘇貞昌今天上午召開臨時院會總辭，留任秘書長的李孟諺、準發言人陳宗彥下午一同舉行記者會，公布完整準行政院長陳建仁的內閣名單，並現場答覆媒體提問。

針對媒體詢問，全民期待普發現金6000元，是否今年4月之後才有機會，或者有機會提前？李孟諺說明，他想這是全民期待，讓稅收可以回饋給民眾，現在立法院審議特別條例進入一個月協商期，開議後就會儘速協商，最快2月17日有機會可以來進行表決。

李孟諺預告，陳建仁上任後就會儘速安排，原則上，上任第一天就會安排拜會立法院長，並於2月1日開議日拜會各黨團，盼立法院可以趕快通過特別條例，條例通過後就會編預算書送立院審議，只要盡快通過，現在相關電腦系統正在開發，順利的話，有機會比原來預定的4月份還提前發放。

媒體追問，6000元政策是蘇內閣推動的，陳內閣是否將會進行整體盤點？陳宗彥說明，法案推動過程中，陳建仁院長仍會聽各個部會相關報告，做一些盤點跟討論，但大原則跟大方向是依循蘇貞昌院長時期規劃的方向持續推動。

李孟諺說明，在之前總統蔡英文主持的國安經濟會議也提到，針對4800億的稅收，其中有1000億用來補帖勞保、健保、電價能源上漲，另外1000億因應景氣，協助受困產業提升經濟韌性，剩下就跟全民共享普發現金，另外還有400億作為不時之需所用，會依循這個架構和原則來處理。