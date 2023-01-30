藍轟陳建仁「戀棧又愛錢」　民進黨團反批有色眼鏡

▲陳建仁將接任行政院長職務。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長將由前副總統陳建仁接任，但國民黨籍的中廣董事長趙少康批評，陳建仁捨不得中研院1個月49萬的高薪，對是否接任行政院長躊躇再三，又要當最大的官，又捨不得放棄高薪。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬30日受訪說，去講借調這件事蠻沒有意思的，戴著有色眼鏡去看人，就會用有色眼鏡去解釋。

鄭運鵬今天上午在黨團記者會後受訪時，媒體詢問國民黨批評陳建仁「愛錢又戀棧」一事，鄭回應，去講借調這件事蠻沒有意思的，內閣改組這麼大的事情，總統蔡英文在第一時間就向外界說明，這是責任政治的展現，如果是先借調、然後中研院開始跑程序，再對外公布，這樣不是很奇怪嗎？應該是先公布、再開始跑程序。

媒體追問，國民黨陣營質疑為什麼陳建仁留職停薪，還留著中研院研究員的位置？鄭運鵬說，戴著有色眼鏡去看人，就會用有色眼鏡去解釋，陳建仁本來就對研究工作有很強的興趣，要質疑都找得出理由，這種說法公道自在人心。

此外，鄭運鵬今天與新任黨團書記長吳琪銘一起舉行記者會，提醒陳建仁內閣的「4大任務」，包括穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業，希望他能夠團結、照顧，得到最多的信任。