　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟陳建仁「戀棧又愛錢」　民進黨團反批有色眼鏡

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁將接任行政院長職務。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長將由前副總統陳建仁接任，但國民黨籍的中廣董事長趙少康批評，陳建仁捨不得中研院1個月49萬的高薪，對是否接任行政院長躊躇再三，又要當最大的官，又捨不得放棄高薪。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬30日受訪說，去講借調這件事蠻沒有意思的，戴著有色眼鏡去看人，就會用有色眼鏡去解釋。

鄭運鵬今天上午在黨團記者會後受訪時，媒體詢問國民黨批評陳建仁「愛錢又戀棧」一事，鄭回應，去講借調這件事蠻沒有意思的，內閣改組這麼大的事情，總統蔡英文在第一時間就向外界說明，這是責任政治的展現，如果是先借調、然後中研院開始跑程序，再對外公布，這樣不是很奇怪嗎？應該是先公布、再開始跑程序。

媒體追問，國民黨陣營質疑為什麼陳建仁留職停薪，還留著中研院研究員的位置？鄭運鵬說，戴著有色眼鏡去看人，就會用有色眼鏡去解釋，陳建仁本來就對研究工作有很強的興趣，要質疑都找得出理由，這種說法公道自在人心。

此外，鄭運鵬今天與新任黨團書記長吳琪銘一起舉行記者會，提醒陳建仁內閣的「4大任務」，包括穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業，希望他能夠團結、照顧，得到最多的信任。

ET快訊
快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　辣女友已懷孕：今天登記結婚
「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了
快訊／那霸機場接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又
爆紅App遭用戶指控盜刷信用卡　公司回應了
快訊／台北國賓飯店工地火警！　大量白煙狂竄
「過年10天噴6萬」他存款失血超崩潰！釣出一排苦主：年終還0
「陳先生」捐2千萬給健保！　本人親露面
麥當勞APP限時1日刮刮樂　大票人「中這1項」全傻：冷死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

鄭文燦、梁文傑被爆「澳門遊」說不清？　侯友宜：期待市府廉潔

國民黨質疑陳建仁「溫暖堅韌」　民進黨：噴口水扯後腿

2024朱立倫「總仔」親自上場打？　侯友宜：他是優秀人才

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

跟啦啦隊超胸女神一起新春團拜！　盧秀燕談新閣揆給「3多」

藍轟陳建仁「戀棧又愛錢」　民進黨團反批有色眼鏡

「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

快訊／環狀線共識出爐！新北任環一主管機關　南北環完工前1年再統籌

金酒放行輸陸　民進黨團問陳玉珍：有無接受「國家統一」前提？

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

鄭文燦、梁文傑被爆「澳門遊」說不清？　侯友宜：期待市府廉潔

國民黨質疑陳建仁「溫暖堅韌」　民進黨：噴口水扯後腿

2024朱立倫「總仔」親自上場打？　侯友宜：他是優秀人才

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

跟啦啦隊超胸女神一起新春團拜！　盧秀燕談新閣揆給「3多」

藍轟陳建仁「戀棧又愛錢」　民進黨團反批有色眼鏡

「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

快訊／環狀線共識出爐！新北任環一主管機關　南北環完工前1年再統籌

金酒放行輸陸　民進黨團問陳玉珍：有無接受「國家統一」前提？

嘴俠客不認識八村壘是不懂球　杜蘭特反被嗆爆「禿頭」

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　辣女友已懷孕：今天登記結婚了

口味任選！　美國人氣冰淇淋「第2杯50元吃」只有今天

經長王美花談工作展望　聚焦半導體、電動車、低軌衛星亮點產業

王躍霖轉戰味全龍一年內待3隊　攜手王維中兄弟一起拚

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了：聰明人都知道

日幣貶值「大創49元不降價」？ 網揭真實原因：罪魁禍首是它

政治熱門新聞

蘇貞昌在位1478天最久！　歷屆閣揆任期長短一次看

蘇貞昌內閣總辭送茶葉　「耐得住高溫」

蘇貞昌今率內閣總辭　新內閣名單曝光

2張圖一次看「新內閣完整名單」　9新首長、29人留任、增4女閣員

全文／感慨「緣盡於此」　蘇貞昌總辭：情勢走到此總要有人承擔

陳建仁被控抄襲、犯誡　她看不下去幫回擊狠嗆：毫無下限

今內閣總辭！　他曝「蘇貞昌創2紀錄」

注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

徐巧芯揭側翼翻車　台灣燈會副燈由交通部負責

分析／郭台銘起心動念選總統？　藍白候選人都需「敬三分」

LIVE／蘇貞昌4年閣揆劃下句點！　內閣總辭現場看這裡

梁文傑入閣原因曝　蔡英文看中論述能力、培養下階段兩岸人才

更多熱門

相關新聞

蔡介入程度與內閣滿意度成反比

蔡介入程度與內閣滿意度成反比

陳建仁內閣明天（31日）即將上任，未來表現如何？能否從內閣成員組成中看出端倪？陳內閣究竟是強有力的變形金剛，或只是一堆破銅爛鐵？目前不得而知。但，很確定的一點是，蔡英文總統在她任期的最後階段，會積極介入陳內閣的運作，陳內閣會不會走上林內閣的老路，才是觀察重點。

全文／感慨「緣盡於此」　蘇貞昌總辭：情勢走到此總要有人承擔

全文／感慨「緣盡於此」　蘇貞昌總辭：情勢走到此總要有人承擔

台酒禁輸陸　邱太三：解鈴還須繫鈴人

台酒禁輸陸　邱太三：解鈴還須繫鈴人

狠酸陳建仁只是「過渡內閣」　朱立倫：準備交班給國民黨

狠酸陳建仁只是「過渡內閣」　朱立倫：準備交班給國民黨

蘇貞昌內閣總辭送茶葉　「耐得住高溫」

蘇貞昌內閣總辭送茶葉　「耐得住高溫」

關鍵字：

行政院立法院陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

最美脫北女孩「全身都變了」！

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面