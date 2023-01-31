民眾黨團立法院新會期幹部人事出爐　邱臣遠續任黨團總召　

▲左起吳欣盈、張其祿、陳琬惠、賴香伶、邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆第7會期將於2月1日開議，民眾黨立法院黨團今（31日）公布新會期黨團幹部人事，其中黨團三長未更動，同樣由立委邱臣遠出任總召，副總召與幹事長分別由立委賴香伶、張其祿擔任。此外，稽核委員會和程序委員會分別由立委吳欣盈、陳琬惠參與。

民眾黨團說，回顧上個會期，還有諸多未竟之功，如《平均地權條例》子法訂定、《氣候變遷因應法》碳費制定，還有《最低工資法》、《礦業法》及勞保年金改革裹足不前，有賴朝野共同努力；另民眾期盼的「共享經濟條例」與後續經費的發放，民眾黨團也會持續督促把關，讓經濟成果全民共享。

民眾黨團表示，適逢新內閣就任，他們會持續針對人民關心的大小事持續監督，不論國際情勢或是民生物價；「我們亦期待新內閣扛起改革的重任，而非只是魁儡內閣、碌碌無為，針對社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向苦民所苦，做出讓民眾有感的突破，真正展現溫柔堅韌的一面」。

民眾黨團強調，在邱臣遠、賴香伶、張其祿3位黨團幹部帶領下，以及吳欣盈、陳琬惠發揮所長，民眾黨團必將不負「最強在野」之名，持續監督政府、精進立法工作，完善對社會有益的法案，為民眾引領更好的未來。