過年「新傳統」萬人同時做！他喊：期待明年了　一票附和再戰10年

▲很多人過年都有追《後宮甄嬛傳》。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》很受歡迎，除了演員演技精湛，直白而優美的台詞更是一絕，從2011年開播至今，熱度還是很高。近日就有網友發文表示，去年、今年都有人在追《後宮甄嬛傳》，到底是從什麼時候開始，過年一定要看這部戲？

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「什麼時候開始過年就是要看甄嬛傳了」為題發文，提到他去年、今年都有追《後宮甄嬛傳》，也在網路看到一堆有趣的哏，雖然這部戲已經看了好幾次，但他卻莫名期待明年要再重刷。

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根據原PO觀察，《後宮甄嬛傳》的網路直播一度有超過3萬人同時在線觀看，該戲明明已經開播10年了，但好像是近幾年才有「過年要追」的現象，大家知道這項「新傳統」是何時出現的嗎？

▲▼不少人都記得《後宮甄嬛傳》的經典台詞。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部，下同）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「空閒的時候還是會打開來看一下現在演到哪」、「每天隨時都打開看看演到哪，還有人推時間幾點回宮，超好笑」、「感覺好像是從馬拉松開始的時候吧」、「真的已經重刷好幾遍了，看到畫面就可以背出台詞的程度」。

還有網友點出收看直播的原因，「好笑又有哏」、「看的是聊天室的無限創意，好好笑」、「打開都是看聊天室的」、「配飯太適合了，今年就這部、知否輪流看」、「想到就會點開看播到哪裡，聊天室真的好好笑」。

實際上，去年網路就有《後宮甄嬛傳》的24小時馬拉松直播，今年則是從1月18日中午12時開始播。春節連假前，也一度有5000多人同時收看，並熱烈討論相關話題，當時就有網友直呼，「邊聽台詞、邊看聊天室，聊天室真的好好笑」、「華妃之死跟皇后的『臣妾做不到啊』，通常都可飆破1萬人以上」、「每年過年強檔」、「我看可以再戰10年」。