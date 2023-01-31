　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年「新傳統」萬人同時做！他喊：期待明年了　一票附和再戰10年

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲很多人過年都有追《後宮甄嬛傳》。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》很受歡迎，除了演員演技精湛，直白而優美的台詞更是一絕，從2011年開播至今，熱度還是很高。近日就有網友發文表示，去年、今年都有人在追《後宮甄嬛傳》，到底是從什麼時候開始，過年一定要看這部戲？

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「什麼時候開始過年就是要看甄嬛傳了」為題發文，提到他去年、今年都有追《後宮甄嬛傳》，也在網路看到一堆有趣的哏，雖然這部戲已經看了好幾次，但他卻莫名期待明年要再重刷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據原PO觀察，《後宮甄嬛傳》的網路直播一度有超過3萬人同時在線觀看，該戲明明已經開播10年了，但好像是近幾年才有「過年要追」的現象，大家知道這項「新傳統」是何時出現的嗎？

▲▼《後宮甄嬛傳》金句。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲▼不少人都記得《後宮甄嬛傳》的經典台詞。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部，下同）

▲▼《後宮甄嬛傳》金句。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲▼《後宮甄嬛傳》金句。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「空閒的時候還是會打開來看一下現在演到哪」、「每天隨時都打開看看演到哪，還有人推時間幾點回宮，超好笑」、「感覺好像是從馬拉松開始的時候吧」、「真的已經重刷好幾遍了，看到畫面就可以背出台詞的程度」。

還有網友點出收看直播的原因，「好笑又有哏」、「看的是聊天室的無限創意，好好笑」、「打開都是看聊天室的」、「配飯太適合了，今年就這部、知否輪流看」、「想到就會點開看播到哪裡，聊天室真的好好笑」。

實際上，去年網路就有《後宮甄嬛傳》的24小時馬拉松直播，今年則是從1月18日中午12時開始播。春節連假前，也一度有5000多人同時收看，並熱烈討論相關話題，當時就有網友直呼，「邊聽台詞、邊看聊天室，聊天室真的好好笑」、「華妃之死跟皇后的『臣妾做不到啊』，通常都可飆破1萬人以上」、「每年過年強檔」、「我看可以再戰10年」。

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

ET快訊
好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價
40歲沒專長能做什麼工作？　網一面倒推「1職業」：沒年齡上限
等了3年！拜登將解除新冠國家緊急狀態　時間點曝
蘇貞昌「仰天大笑」！　帶陳建仁逛院長辦公室　
4千噸「嘉義艦」入台中港　失控撞壞碼頭
本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身」被拍！　鏡子反射神秘男站身後
「中影文化城」現況曝光！　五、六年級生回憶崩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價

年後有福了！花蓮鄉鎮祭「送錢方案」　這裡達2條件爽領3萬

過年「新傳統」萬人同時做！他喊：期待明年了　一票附和再戰10年

40歲沒專長能做什麼工作？　網一面倒推1職業：沒年齡上限

一覺醒來變帥氣校草　他將「高中霸凌」經歷變現

「中影文化城」現況曝光！　五、六年級生回憶崩壞

渣到爆！這4星座男「劈腿還超淡定」　第1名冷靜到妳會怕

今晨3.9℃！全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

台女星遭泰警勒索！收錢畫面流出　前議員求台灣人原諒

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家「奉勸5件事」揭背後關鍵原因

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價

年後有福了！花蓮鄉鎮祭「送錢方案」　這裡達2條件爽領3萬

過年「新傳統」萬人同時做！他喊：期待明年了　一票附和再戰10年

40歲沒專長能做什麼工作？　網一面倒推1職業：沒年齡上限

一覺醒來變帥氣校草　他將「高中霸凌」經歷變現

「中影文化城」現況曝光！　五、六年級生回憶崩壞

渣到爆！這4星座男「劈腿還超淡定」　第1名冷靜到妳會怕

今晨3.9℃！全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

台女星遭泰警勒索！收錢畫面流出　前議員求台灣人原諒

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家「奉勸5件事」揭背後關鍵原因

好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價

台積電股價漲多回跌12元至531元　聯電回購聯芯受阻股價跌0.9元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

年後轉職爆發！　人力銀行：收假日履歷開啟157萬筆創新高

美防長抵南韓！投書《韓聯社》警告金正恩：攻擊南韓視為攻擊美國

又是還願怪客！北台中城隍廟遭埋生雞頭　他「天生公」當天落網

「分手後太想念前女友」　醋男傳裸照被已讀嗆：給妳現任看

年後有福了！花蓮鄉鎮祭「送錢方案」　這裡達2條件爽領3萬

包養1年！正妹爽握百萬本票賣力服務　這原因讓她「白幹」崩潰了

梅西世界盃後搭姆巴佩沒贏過！　對手曝大巴黎3巨頭最大弱點

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

生活熱門新聞

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

安于晴遭勒索　泰國前議員PO收錢畫面道歉

裸體妹深夜突闖進房　椅子留下「一灘水」

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

今年還有7段連假！　最划算「請2天放9天」

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

更多熱門

相關新聞

40歲沒專長能找什麼工作？網全推1職業

40歲沒專長能找什麼工作？網全推1職業

所謂「行行出狀元」工作無貴賤之分，不過一名網友詢問，如果到40歲且沒有專長，履歷上也是一片空白，能做什麼工作呢？對此，有網友推薦做保全、粗工、外送員、服務業等等，不過更多人推薦去考公職，沒年齡上限。

醫師曝2食物啟動脂肪剋星，輕鬆瘦

醫師曝2食物啟動脂肪剋星，輕鬆瘦

睡不著！他怨家人1舉動熏慘：牆壁都黃了

睡不著！他怨家人1舉動熏慘：牆壁都黃了

500萬買00878「可裸辭嗎？」　網友列1條件

500萬買00878「可裸辭嗎？」　網友列1條件

民宿過年一晚3800！房間僅3坪大「設備全壞」

民宿過年一晚3800！房間僅3坪大「設備全壞」

關鍵字：

後宮甄嬛傳過年追劇宮鬥劇PTT

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面