▲行政院長31日交接，監交人副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院長蘇貞昌30日率內閣總辭，由前副總統陳建仁接棒，兩人31日正式交接，其內閣名單備受各界討論。國民黨青年部前主任陳冠安分析，副院長是鄭文燦，秘書長李孟諺和發言人陳宗彥更屬賴清德嫡系子弟兵。因此這次內閣改組，新系的權力只有增加，並沒有一絲減少，而藍營還在盤算蔡賴不合，「請絕對別小看新系對總統大位的渴望，以及團結一致對外的能力。」

陳冠安指出，雖然2022選後多數民調顯示國民黨支持率上升，民進黨下降，或是藍營總統候選人強於賴清德。但是，賴清德絕對不弱，國民黨2024絕非穩贏。

陳冠安指出，新潮流已經磨刀霍霍、整軍備戰。因為賴清德正是新系創流30多年以來，首位問鼎總統的子弟兵。倘若扣掉代理3個月的陳菊，賴清德更是民進黨首位新系出身的黨主席。

陳冠安說，當藍營還在盤算蔡賴不合時，新系已悄然掌握民進黨中央。有人會問，難道鄭文燦不會因無法選總統，在奪嫡之爭落敗而絆賴清德一腳？「請絕對別小看新系對總統大位的渴望，以及團結一致對外的能力。」

陳冠安表示，相比於國民黨總統候選人如何出線、由誰出線，可能要到今年下半年才底定。擁有黨機器、副總統職銜的賴清德，年前就已開始全國跑透透。鄭文燦接任副院長，更是讓賴有望獲得到行政體系更多的支援。起跑更早，幫手變多，賴清德的支持率絕對有成長空間，因此，藍營不只得嚴陣以待，在提名程序上，更須慎重。