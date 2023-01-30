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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨開工就戰鬥位置　賴清德下令：進駐南投助陣蔡培慧

▲民進黨新任黨主席賴清德受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德今天針對南投立委補選下達動員令。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德30日下午親自主持黨務主管會報，新聞部主任張志豪轉述，賴主席會中下達動員令，黨全力支持南投二選區立委補選，團結一致協助蔡培慧打贏選戰，也指示2月1日起由黨副秘書長黃建嘉帶隊進駐南投。

在九合一敗選後，中央黨部也完成彙整基層黨員意見，賴清德認為，民進黨要再起，答案盡在黨員口中，請各相關部門儘速提出因應改善之道，彼此協同作戰。

張志豪轉述，賴清德今天親自發送開工小紅包，慰勉黨工辛勞，並且首度親自主持黨務主管會報。賴清德指出，在九合一敗選後，他跑了19個縣市去做基層黨員座談，讓大家暢所欲言，要罵就罵，他不會負面看待這次敗選，反而覺得民進黨應好好珍惜這次敗選的經驗，進而聽取各方意見，從中得到學習的機會，才能讓整個黨站起來。

賴清德也舉例，他在當醫生時，都習慣讓病患多講一些，因為病患對自己的身體最了解，只要多點時間傾聽，不只身體狀況，有時甚至連怎麼治療都會跟你說，當然有一些需要調整，而民進黨要改革的地方在哪裡，黨員們其實都說得很清楚，之後希望大家能提出改善方案，記取敗選經驗。

此外，賴清德也指示黨副秘書長黃建嘉在2月1日起帶隊進駐南投，表示黨中央對南投立委補選的全力支持。賴清德並於會議後感謝全體主管、同仁願意承擔責任，希望未來大家可以共同努力打拚。

▲副總統賴清德和南投立委補選候選人蔡培慧赴名間鄉朝聖宮進香。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

▲賴清德農曆年間前往南投，陪同蔡培慧赴名間鄉朝聖宮進香。（資料照／蔡培慧競選團隊提供）

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