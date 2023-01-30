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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿陳建仁組閣　國民黨：護航高端、學位抄襲「溫暖堅韌」嗎？

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁將就任行政院院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統陳建仁明（31）日將接任行政院長，成為總統蔡英文任內第4位閣揆，面對藍營砲火不斷，民進黨發言人黃彩玲反擊，國民黨作為最大在野黨卻只剩成天噴口水、扯後腿功能。國民黨則回應，新內閣充滿酬庸、抄襲與派系算計，蔡英文總統認為準行政院長陳建仁組閣為「溫暖堅韌」，在民眾看來實為「冷感脆弱」，難道民進黨的溫暖是指護航高端弊案？難道民進黨的堅韌是指學位抄襲？

國民黨副發言人呂謦煒指出，蔡英文在淹大水時只會搭乘雲豹甲車勘災，準院長陳建仁在南台灣823水災時竟只會帶著全家跑去金門度假，何來「溫暖」？投稿至國際知名期刊《Cancer》之學術論文涉及抄襲，準副院長鄭文燦之台大碩士學歷更因論文抄襲而遭學倫會撤銷，連自己的學術聲譽都無法維持，何來「堅韌」？

呂謦煒質疑，受疫情影響百業蕭條，民眾殷殷期盼發現金「還稅於民」，民進黨竟不顧朝野一致之民意，執意提出爭議性法案以技術性阻撓，這不就是在「亂民生」？台灣去年通貨膨脹率逼近3%，為14年新高，民眾對通貨膨脹普遍有感，民進黨做為執政黨卻提不出解方，對蛋價高漲問題回應「只承諾解決蛋荒而沒說要解決蛋價」的農委會主委陳吉仲竟獲留任，這不就是在「亂經濟」？民進黨質疑在野黨「亂民生、亂經濟」，不就是在自介嗎？

呂謦煒強調，民進黨毀憲亂政、傲慢濫權，既不在乎民生、更不在乎民意，為自身派系利益拖延內閣改組，新內閣人選更缺乏亮點，更充斥「敗選者聯盟」再現之陰影，如今竟還指責為民發聲勇於監督的在野黨，完全失格。

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