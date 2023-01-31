林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因

▲林右昌在市場蹲下問候阿嬤。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）



記者崔子柔／綜合報導

前副總統陳建仁接替行政院長蘇貞昌，其內閣團隊將在今天（31日）上任，準內政部長林右昌今凌晨則在臉書PO出千字文，說自己8年來擔任基隆市長，就是傾聽老百姓，而他認為，疫情3年讓貧富差距變大，社會相對剝奪感變大，才是民進黨去年底敗選的主因。

林右昌發文表示，他在擔任市長的八年期間，三句不離柴米油鹽醬醋茶，就是貼近民生，現在雖然已經卸任，但還是相當關心中、小、微型企業行號的疫後振興問題。

他提到，台灣總體經濟表現在疫情期間非常亮眼，但是因為航運、資通訊電子等進出口的產業大幅成長來帶動，實際上有許多中小型企業損失慘重，因為抵抗疫情最後搞到倒閉，「不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦！」

▲林右昌參與1818挺18市區大遊行。（資料圖／記者郭世賢翻攝）



林右昌說，當媒體報導經濟成長率多少、大企業賺了多少錢、別人的年終獎金50個月時，只會讓受創的中小企業主更無奈且氣憤，讓因疫情失業的勞工產生更強烈的相對剝奪感。

林右昌提到，許多中小企業主是民進黨長年以來的支持者，「但三年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大！我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素！」

他認為，不能讓受災的中小企業主獨自面對困境，應該協助解決問題並創造希望，在疫情即將全面解封時，盡力幫忙他們搭上經濟復甦列車，把3年多的損失賺回來，「這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵！否則，再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感！」