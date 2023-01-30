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桃園綠營要求普發現金3千　市府：執政「擋」紅包淪在野討紅包

▲桃園綠營要求普發現金

▲桃園綠營要求普發現金，市府批執政「擋」紅包，淪在野討紅包。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市議會民進黨團30日要求桃園市政府普發3,000元，市府新聞處長羅楚東表示，鄭文燦市長任內幾乎年年獲得中央超收稅款補助，去（2022）年更獲近30億元，民進黨團卻從未主張普發，也發生過曾有議員主張，但都遭到否決，全心全意讓鄭前市長在預算分配上享有極大的發揮空間。

但張善政市長上任後，民進黨團卻態度大轉彎要求普發紅包，出發點只有政治考量，並非真正為市民著想。普發現金是很簡單的口號，但張市長選擇打造桃園整體社福與生活環境，善用每一筆錢，才是真正負責任的做法。

羅楚東說，針對此次中央超徵稅收對桃園市的配額，張市長與市府團隊在最嚴謹精細的財政考量下，挹注於市民最關心的交通、教育與社福等政策，包括1280月票、市區公車20公里免費、老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金與肺癌篩檢等，都已陸續施行或即將上路。

羅楚東指出，民進黨團對超額稅款的使用討論，都未碰觸到最重要的制度問題，桃園市從104年到111年11月底近8年當中，總共上繳中央1兆5,618億元稅款，同時期台南市上繳中央稅款9 146億元，桃園市比台南市多繳6,472億元稅款，但是從104年到111年桃園市所分配的統籌分配稅款及一般性補助款，竟然比台南市短少677.57億元，是六都當中最低，相信民進黨團也絕對無法接受。市府期待民進黨團與桃園市政府站在一起，共同向中央要求修改這項極不公平的制度設計，才能讓市民的權益受到根本的保障。

羅楚東強調，過去八年桃園由民進黨執政，民進黨團理應可以提出更有建設性的提議，也應該理解張市長優先著手的幾項政策都是桃園市的痛點，但卻選擇以普發現金這種最簡單的口號進行政治操作，實在令人遺憾。

市府財政局則表示，普發現金予民眾，在中央訂有「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，且在國庫有歲計賸餘前題下，又竹北市則是訂有「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，且市庫有結餘近50億元以因應，本市並無法源依據，尤其本市尚有近330億元負債（不含自償性債務），亦無歲計賸餘可運用，因此本市目前財政狀況確不宜編列預算普發現金於民眾，且其他直轄市亦無發放現金予民眾，否則將加重負債於後代子孫。

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普發現金桃園市政府新聞處民進黨

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