便利店借錢哥橫行雙北16年　「與妻吵架車被拖吊」至少20店員受騙

▲黃姓男子專挑便利商店年輕員工借錢詐騙。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子至少從2007年起，就常向便利商店年輕店員佯稱「被老婆趕出門」、「車子被拖吊」等理由借錢，因為每次開口金額幾百元到幾千元，即使前後已有約20人受騙，過去都只被輕判可易科罰金的短期刑，很輕易就能重獲自由，這次他又被抓到向3名店員騙得3萬多元，台北地檢署再依詐欺罪起訴，並請求法院從重量刑。

黃奕賢從事過花藝、台電外包商等多種工作，司法院裁判書系統現有資料顯示他在2017年1月就曾佯裝是台電人員，向萬華區某便利商店晚班人員聲稱，和該店的大夜班熟識，因需要趕去檢查下水道，但車子被女友開走，黃男順利騙到計程車資500元後沒多久，又返回店內，謊稱自己的車子找到，在拖吊場內，急需現金前往領車，再騙走5000元。

同年9月間，他再跑到文山區的便利商店，佯稱女友開車酒駕，需要現金領車，因黃男言行誠懇，年輕店員不疑有他，自掏腰包資助1萬2000元，直到遲遲未等到黃男回店內還錢，才發現受騙。

▲黃男16年內詐騙至少20名便利商店店員。（示意圖／達志）

黃男就用一張三寸不爛之舌，在雙北地區便利商店到處行騙，有時只是唬爛和店員有共同朋友，就能「借」到3500元，被害人向友人查證才知道受騙，而他先後多次因詐欺等罪起訴後，法院也發現，他早在2007年間，就曾以類似手法犯下4個詐欺罪，之後始終沒有悔改，但因他每次犯行數百元到數千元，因此歷次判刑都只是拘役或6個月以內得易科罰金的短期刑。

2022年1月到7月間，黃男又在文山區、中山區3間不同的便利商店，向3名店員分別以「和老婆吵架，被老婆趕出門，身上沒帶錢」，「車子被拖吊」等理由行詐，其中1名店員和黃男互加LINE好友，事後又接到黃男傳送1個支付QRcord，聲稱是拖吊車欠費需要代繳，店員查證發現根本是線上遊戲的付費碼，氣得提告。

這回黃男被逮捕後，因有前案尚未執行被送進監獄，檢察官將3名店員提告內容一併提起公訴，並請法院考量黃男歷年來用相同方法行騙，這次總計不法獲利超過3萬元，建請依累犯等規定，從重量刑。