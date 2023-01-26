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「哈佛醫師」騙婚富家女撈千萬　離婚又靠同招詐2女A走75萬

記者黃翊婷／台北報導

曾旅美求學的洪姓男子自稱在美國哈佛醫學院就讀，先是與一名富家千金結婚，詐得千萬元後露餡，被離婚之後又故技重施，透過交友軟體假裝為台大醫師，騙取2名年輕女子信任，得手75萬元，結果害自己吃上詐欺官司，日前被台北地院法官依法判處9個月有期徒刑，得易科罰金27萬元，全案仍可上訴。

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲洪男假冒醫師，先後騙取富家千金、林女以及邱女的錢財。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中指出，洪男明知自己並非畢業於美國波士頓麻州哈佛醫學院，也不具備美國醫師資格，不可能在美國醫療機構「The University of California Irvine（加州大學爾灣分校，下稱UCI）醫院」擔任醫師，卻在2019年3月間透過網路向不明人士購買一張偽造的識別證，到處招搖撞騙。

盧姓友人得知洪男以假冒醫師身分不當交友，憤而提出質疑，他卻透過LINE傳送「我目前依然持有美國醫師資格要看ID嗎？」等訊息反駁，接著拍下假識別證的照片傳給友人，反而觸犯偽造特種文書罪，被台北地院法官判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

然而，事情並未就此結束，洪男因為假冒醫師身分露餡，加上騙取妻子娘家千萬元而被離婚，2020年間他又以同樣手法，假裝是台大醫師，透過交友軟體結識林姓、邱姓2名女子。

洪男2020年10月間向林女表示，因為帳戶遭到金管會凍結，無法繳納貸款，希望對方借錢援助，成功騙取20萬元；同年同月間他以帳戶遭凍結、投資醫美診所需要資金為由，向邱女騙得5萬元；2021年1月間他又以帳戶遭凍結、有投資需求等理由，向邱女騙取50萬元，總計得手75萬元。

後來林女、邱女驚覺不對勁，主動向新北市新店警分局報案，才揭穿這場騙局。洪男到案之後，針對上述犯行皆坦承不諱，雖然他答應賠償林女20萬元、邱女55萬元並達成調解，但最後根本沒有好好履行承諾。

台北地院法官認為，洪男有違反《妨害兵役治罪條例》、偽造文書等前科，素行非佳，又因一己私利，詐欺林女、邱女的錢財，達成調解後也沒有落實承諾，可見他根本沒有賠償誠意，也完全沒有悔改之意，最終依犯3個詐欺取財罪，判處有期徒刑9個月，得易科罰金27萬元，全案仍可上訴。

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