最慘火山孝子！花20萬幫援交妹贖身連手都沒牽到　告詐欺也吞敗

▲中年男子付了20萬9千元約網友見面2次，手沒牽、飯沒吃，驚覺受騙提告詐欺。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

中年男子小康(化名)透過臉書認識年輕貌美的「點點點」，約好以9000元代價見個面，但「點點點」身邊卻跟著1名李姓男子，小康只好付錢打發李男走開，結果才1小時，「點點點」就被公司叫回去，第2次見面時，小康掏了20萬幫贖身，沒想到「點點點」又被公司叫走，小康手沒牽、飯沒吃覺得受騙提告，但台北地檢署30日處分不起訴。

據了解，小康先前就曾遇到過援交詐騙案，當時他和援交妹在庭外達成和解撤告，這次他是在2020年，在臉書上遇到了「點點點」，「點點點」不諱言自己就是從事特種行業，要見面的話要花9000元，小康不疑有他，在隔年6月間，帶著錢到台北市民生東路、林森北路口附近等著約會。

「點點點」果然準時現身，小康一看驚為天人，但她身邊卻跟著自稱公司經理的李姓男子，而且不論小康怎麼暗示，李男都不離開，小康把9000元交給李男，送走電燈泡，才終於換到和「點點點」獨處機會，2人邊走邊聊約1個小時，「點點點」接到1通電話，說是公司叫她趕快回去，留下小康獨自1人站在街頭。

▲被害人已經是第2次遇到感情詐騙。（示意圖／PAKUTASO）

小康不死心，持續和「點點點」聯絡，「點點點」透露如果要贖身可能需要20萬元，小康欣然答應，只是沒想到，這次李男又跟著「點點點」一起赴約，「點點點」開心地說，等等可以一起去吃飯，小康心花怒放，把20萬交給李男帶走，可是還沒走到餐廳，「點點點」又接到電話被叫回公司去。

過了一陣子，換「點點點」主動出擊，稱需要繳交保險費1萬多元，這次小康決定不再理會並且報案，檢警循線找到扮演公司經理的李男，李男供出是受樓姓男子委託去拿錢的，另外還有涉嫌提供聯絡用電話的林姓男子，3人分別被移送偵辦。

檢察官調查後認為，小康和「點點點」等人連繫後，確實都有見到「點點點」，雙方並沒有約定其他特殊條件，李男收錢過程並無施用詐術，至於樓男因否認犯行，2人都因罪嫌不足，獲得北檢處分不起訴。至於林男因否認提供電話給詐騙集團使用，日前已由桃園地檢署處分不起訴。