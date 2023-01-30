上任滿月！林奕華何時加入市府？　蔣萬安語帶保留

▲蔣萬安到市政大樓進行新春賀歲廣播。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自2022年底上任至今已滿月，蔣萬安今日喊話會一一落實競選提出的政見；針對早早宣布會加入市府擔任副市長的立委林奕華何時到位，蔣萬安語帶保留說，一旦確定就跟外界報告。

蔣萬安30日上午於市府大樓進行新春賀歲廣播，會後接受媒體訪問。針對上任已滿月，未來百日內會推什麼樣的政績，使市民更有感？蔣萬安表示，自己會一一落實競選時提出的政見，並跟各局處持續盤點，包括重大建設大巨蛋、內湖交通問題，以及持續推動路平專案、減輕年輕人負擔的生育獎勵和提高幼兒園補助，希望讓市民安居樂業。

至於新年開工新希望為何，以及林奕華是否於2月1日報到，或如同立院國民黨團希望的3月選完召委再來市府？蔣萬安表示，一樣全力推動市政，也會跟所有市府同仁攜手努力，只要對市民有利的事，大家「拚下去」就對了；而相關人士部分，一旦確定後就會跟大家報告。

媒體追問，北市有望於2月底人口數突破250萬，屆時能增加第3位副市長，是否已開始在尋覓？蔣萬安回應，他一直希望台北市人口數能增加，並一再強調，希望人口數增加最主要目的是提升城市競爭力，能創造人口紅利，吸引更多人才留在台北，至於達到250萬的標準則依照相關法規，「我們該怎麼做就會做。」