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潘文忠續任教長　全家盟提三期許「盼以開創思維解決問題」

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於教育部長潘文忠留任，全家盟提出三點期許。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌領導的內閣今（30日）總辭，不少閣員都續任，教育部長潘文忠就是其一，而全國家長團體聯盟（全家盟）除感謝潘文忠的努力，更提出「落實學生生涯探索及發展課程到國小；建立友善的數位學習環境；建立教師發展評鑑制度」等三點期許，希望潘文忠以更開創的思維，全面統整解決相關問題。

蘇貞昌今天上午率領行政團隊總辭，預計下午2時將由行政院祕書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥公布新內閣名單，而不少內閣閣員都留任，包括教育部長潘文忠、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬等人。

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對於潘文忠續任，全家盟今天表示，教育部過去推動108課綱，規劃並落實學生在校的學習，讓孩子的學習更適性更多元，在面臨新冠疫情時，挑戰國人過去的學習型態時，積極推動數位學習停課不停學，運用數位工具及平台，讓孩子在學習時間及進度上更具彈性，不只運用在校學習，也能延伸到在家自主學習。

全家盟也對潘文忠過去幾年對教育的創新、努力表示感謝，也帶來對未來的重大期許，並指台灣教育現場仍存在許多橫向連結及縱向紮根的問題待解決，需要有更開創的思維來全面統整解決，並提出三點期許，包括「落實學生生涯探索及發展課程到國小、並攜手家長參與；整合數位學習平台，建立友善的數位學習環境；建立教師發展評鑑制度」

全家盟也期待，教育部在創新後的統整紮根思維，能為台灣的教育開創更多無限可能。

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