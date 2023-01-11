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傳內閣周五總辭「教長是否留任？」　潘文忠：這是府院長官的事

記者許敏溶／台北報導

民進黨九合一敗選後，內閣改組傳聞不斷，更傳出蘇揆今（11日）在與蔡總統例會中將提出辭呈，周五（13日）率內閣總辭，媒體詢問教育部長潘文忠，詢問過完年是否還可看到，潘文忠並未正面回應，僅表示，大家都關心人事，但這是府院長官的事情，只要還在工作崗位上，每一天都要努力。

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲傳出內閣將總辭，教育部長潘文忠並未正面回應。（圖／記者許敏溶攝）

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去年九合一選舉落幕，民進黨僅守住北港溪以南，蘇揆向蔡英文請辭獲得慰留，但仍傳出內閣會在1月改組，也有媒體報導潘文忠將不再留任，去年底消息傳出時，潘文忠在立院面對立委質詢時，潘文忠以「不知道這樣訊息」回覆，如今再度傳出行政院長蘇貞昌今天與蔡總統的例會中將提出辭呈，周五（13日）立法院預定休會當天率內閣總辭，外界也好奇若內閣總辭，潘文忠是否會留任。

▲▼潘文忠並未正面回應內閣將總辭一事。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠（左三）並未正面回應內閣將總辭一事。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠今天到記者室，面對媒體詢問兔年之後是否還可以看到部長，潘文忠並未正面回應，僅笑著說，每天都要過日子，大家都關心人事，這是府院長官的事情，只要還在工作崗位上，每一天都要努力。

隨後潘文忠指出，昨天晚上還在立法院拼預算，還有謝謝委員的支持，教育的預算都算平順，昨天還通過國家運動科學中心設置條例，這是體育發展的重要里程碑，會每天跟同仁一起努力。

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