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7校13系考前異動招生群類別惹議　教部：主因學系更名

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專甄選、申請招生簡章已經公告，但全教總今（4日）指出，共有12系更動招生群類別，台科大設計系工業設計組更將採計數B改為數A，呼籲重大變革應在學生進入高中前公告，教育部則回應，這僅是少數個案，主因是學系更名，台科大設計系數B改為數A後，也不會影響考生權益。

▲▼教育部技職司長楊玉惠。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總不滿7校13系考前異動招生群類別，技職司長楊玉惠表示，主因是學系更名。（圖／記者許敏溶攝）

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112學年度四技二專甄選、申請招生簡章已公告，全教總表示，比對招生簡章後發現，共有勤益科技大學等12個校系更動招生群類別，台科大設計系工業設計組採計科目從數B改為數A，聯繫過教育部後，教部僅回應各校系另有其專業考量，批評並未站在學生權益著想。

全教總認為，這樣重大變革已嚴重影響學生升學權益，之前教育部也提到，重大變革應該在學生入學前舊公告，讓學生及早因應，這次卻提早公告，影響學生升學權益甚鉅。

教育部長潘文忠今下午主持部務會報前，接受媒體聯訪時表示，全教總對於技專校院招生簡章，有進行仔細盤點，當中有發現，確實有一些各大學校系在呈現時，不是那麼精準，確實容易讓考生誤解，目前已經請技職司與招策會聯繫，針對這方面請招策會在網站上資訊，能夠以比較精確方式修正調整後呈現，至於在簡章部分，會請聯合會做一個補充更正，確實符合學校想要呈現的資訊，這些都是考生需要的資訊。

技職司司長楊玉惠則補充說明，勤益科大等12校系是少數個案，技專校院招生仍要依照產業變化、人才需求進行調整，這12校系都在近年完成更名，算是新的系組，對應招生群類也要調整，而且僅是少數個案。

至於台科大設計系部分，楊玉惠表示，111學年台科大設計系工業設計是考「數B＋自然」，但考生家長質疑，台師大與成大的工業設計，都是考「數A＋自然」，台科大這樣組合很奇怪，所以台科大也因應調整，把工業設計組調整為數A，商業設計組則是數B，加上兩組的招生名額都是16、17個，對學生而言，不管考數A或數B都有組別可選，不會影響考生權益。

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