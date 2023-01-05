少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

▲面對少子化海嘯衝擊高教，教育部長潘文忠提出6個策略來實踐台灣高教3個願景。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一年一度全國大專校院校長會議今（5日）在高雄市義守大學登場，面對少子化海嘯衝擊高教，教育部長潘文忠發表專題演講，以「面對挑戰‧前瞻未來-創新實踐臺灣高教願景」為主軸，因應所面臨各種挑戰與衝擊，並提出6個策略來實踐台灣高教3個願景，包括持續挹注資源協助大學提升動能等，使大學成為合作包容、自由試探、跨文化的國際場域。

112年全國大專校院校長會議今起在高雄市義守大學一連舉行兩天，全國160所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「前瞻未來 創新高教」為主題，共同暢談高等教育未來前瞻目標、人才發展及創新轉型，以建構臺灣高教教育新願景。

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面對國內外各種高教環境的挑戰與衝擊，教育部長潘文忠以「面對挑戰‧前瞻未來-創新實踐臺灣高教願景」為主軸，發表專題演講，因應所面臨各種挑戰與衝擊，提出6個策略來實踐台灣高教3個願景。

▲潘文忠在專題演講中，提出6個策略因應高教挑戰與衝擊。（圖／教育部提供）

6個策略包括「持續挹注資源協助大學提升動能、即時調適法規協助大學創新突破、透過部會合作協助大學鏈結產業與國際、建構靈活彈性的學習環境、體現承擔互信的社會責任、及發展開放多元的國際校園」，期待與大學能攜手共育全方位專業人才，讓永續與社會責任深植校園，使大學成為合作包容、自由試探、跨文化的國際場域。

潘文忠表示，在去年第三屆世界高等教育大會上，揭示高等教育面臨的挑戰，包括氣候變化及喪失生物多樣性、持續武裝衝突、民主全面衰退、新冠肺炎影響等，而高教面對趨勢，則有「高教急速擴張的差異化、國際化、高教資金來源改變」等影響，若以全新視角來檢視高教，則有「知識產出、教育人群、社會責任」等三個使命。

至於台灣高教未來面對挑戰及社會期許，潘文忠表示，包括「少子女化衝擊辦學、物價上漲削弱資源、學習需求快速變化、產業人才需求爆發、國際競爭更加激烈、高教品保治理期許」等，所以希望以6個策略來實踐台灣高教「迎向未來、連結在地、接軌國際」等3個願景，發展大學多元特色，培育新世代優質人才。