　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

▲▼全國大專校院校長會議今起在義守大學一連舉行兩天，教育部長潘文忠發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

▲面對少子化海嘯衝擊高教，教育部長潘文忠提出6個策略來實踐台灣高教3個願景。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一年一度全國大專校院校長會議今（5日）在高雄市義守大學登場，面對少子化海嘯衝擊高教，教育部長潘文忠發表專題演講，以「面對挑戰‧前瞻未來-創新實踐臺灣高教願景」為主軸，因應所面臨各種挑戰與衝擊，並提出6個策略來實踐台灣高教3個願景，包括持續挹注資源協助大學提升動能等，使大學成為合作包容、自由試探、跨文化的國際場域。

112年全國大專校院校長會議今起在高雄市義守大學一連舉行兩天，全國160所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「前瞻未來 創新高教」為主題，共同暢談高等教育未來前瞻目標、人才發展及創新轉型，以建構臺灣高教教育新願景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對國內外各種高教環境的挑戰與衝擊，教育部長潘文忠以「面對挑戰‧前瞻未來-創新實踐臺灣高教願景」為主軸，發表專題演講，因應所面臨各種挑戰與衝擊，提出6個策略來實踐台灣高教3個願景。

▲▼全國大專校院校長會議今天登場，潘文忠發表專題演講。（圖／教育部提供）

▲潘文忠在專題演講中，提出6個策略因應高教挑戰與衝擊。（圖／教育部提供）

6個策略包括「持續挹注資源協助大學提升動能、即時調適法規協助大學創新突破、透過部會合作協助大學鏈結產業與國際、建構靈活彈性的學習環境、體現承擔互信的社會責任、及發展開放多元的國際校園」，期待與大學能攜手共育全方位專業人才，讓永續與社會責任深植校園，使大學成為合作包容、自由試探、跨文化的國際場域。

潘文忠表示，在去年第三屆世界高等教育大會上，揭示高等教育面臨的挑戰，包括氣候變化及喪失生物多樣性、持續武裝衝突、民主全面衰退、新冠肺炎影響等，而高教面對趨勢，則有「高教急速擴張的差異化、國際化、高教資金來源改變」等影響，若以全新視角來檢視高教，則有「知識產出、教育人群、社會責任」等三個使命。

至於台灣高教未來面對挑戰及社會期許，潘文忠表示，包括「少子女化衝擊辦學、物價上漲削弱資源、學習需求快速變化、產業人才需求爆發、國際競爭更加激烈、高教品保治理期許」等，所以希望以6個策略來實踐台灣高教「迎向未來、連結在地、接軌國際」等3個願景，發展大學多元特色，培育新世代優質人才。

ET快訊
新竹棒球場挖出「這些廢棄物」！　高虹安火大出手了
全民發6000元出現詐騙！　收到這簡訊不要點
快訊／宋逸民不忍了！　發聲認「的確有輔導小甜甜夫妻紛爭」
小甜甜公公出手！「3藝人幫救援」過程公開
快訊／義務役入伍薪水實際不到2萬！　國防部回應了
孫生前女友「裙子太短」疑走光！　辣照瘋傳
小甜甜被白家綺叫進辦公室罵！　宋逸民怒譙40mins
快訊／KID老婆生了！　一家3口燦笑合照曝光
LIVE／小甜甜遭尪跨坐暴打「沒打第二次就是道歉」　1群人先

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

高嘉瑜勁敵現身！妹子20年「口水維尼」變黑臉　5千人笑翻

高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

2023高雄燈會首度移師蓮池潭　「童趣萌兔」1／26療癒登場

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

高嘉瑜勁敵現身！妹子20年「口水維尼」變黑臉　5千人笑翻

高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

2023高雄燈會首度移師蓮池潭　「童趣萌兔」1／26療癒登場

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

飯店過年一晚「1千→1萬」　他一看嚇傻！鄉民也驚：難怪朋友都出國

Q4房價跌10％！　顏炳立點名「林青峡」、「鶯桃樹」重災區

小甜甜怒白家綺風涼話「家暴才一次」　忍傷和吳東諺一起拍戲4個月

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

前景堪慮！BDI指數重挫17.5％　創38年最大單日跌幅

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

醫材大廠加碼投資台灣　普生斥資近32億元建AI園區新廠

小甜甜5千字家暴真相「10重點一次看懂」　驗傷反遭控說謊…宋先生零悔意

特斯拉墜崖一家4口奇蹟生還！　案情大逆轉：爸爸蓄意謀殺

小甜甜怒控吳東諺「用教會小組長身分」做2件事！開戰宋逸民：連婚姻都能破壞

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

全民領錢了！最高拿15000元

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

更多熱門

相關新聞

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

總統蔡英文宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出日役男在大學4年同時完成服役與學業構想，引發各界正反評論，國立大學校院協會理事長周景揚今（5日）表示，現在是終身學習時代，既然兵役確定延長為一年，希望政府鬆綁相關制度，在學制與修課規定可以更彈性多元，例如取消6年要唸完大學規定，或者就讀大學期間，可以中途休學去當兵再回學校唸書，提供學生選擇機會。

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

7校13系考前異動招生群類別惹議　教部：主因學系更名

7校13系考前異動招生群類別惹議　教部：主因學系更名

國安教育提案遭誤解訓練娃娃兵　教長：應讓不同年齡層都能了解

國安教育提案遭誤解訓練娃娃兵　教長：應讓不同年齡層都能了解

關鍵字：

少子化教育部潘文忠全國校長會議義守大學

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面