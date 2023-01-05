四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

▲潘文忠（左三）表示，未來博碩士論文以公開為原則、保密例外。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

政治人物博碩士論文抄襲被撤銷學位事件連環爆，外界要求博碩士論文全面公開的要求聲浪不斷，教育部長潘文忠今（5日）指出，碩博士生寫論文都在學習階段，除非研究議題涉及非常關鍵性機密，才有必要列為保密，所以未來博碩士論文將「以公開為原則、保密例外」，四大協進會提案討論時有共識，這也是對研究生與指導教授的一種課責，提醒學生與教授對論文品質把關要更審慎。

112年全國大專校院校長會議今起在高雄市義守大學一連舉行兩天，全國160所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「前瞻未來 創新高教」為主題，共同暢談高等教育未來前瞻目標、人才發展及創新轉型，以建構台灣高教教育新願景。

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▲全國大專校院校長會議今起登場，教長潘文忠指出，未來博碩士論文以公開為原則。（圖／記者許敏溶攝）

除了少子化衝擊高教，去年九合一選舉前後接連爆發的論文抄襲事件，也是這次大學校長會議的重頭戲，包括「國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協進會、私立科技大學校院協進會」等四大校院協進會，在大學校長會議提案，建請研議精進學位論文涉及學術倫理審議機制及學倫品質提升機制。

潘文忠指出，四大協進會在大學校長會議的提案，要求對論文涉入學術倫理有深入討論，對於論文保密與否或到什麼程度提出一些規範，但各校在執行與處理方式與規範並不一致，對於論文後續保密或公開，教育部和四大協進會提案討論時是有共識的，也就是公開為原則，報密為例外。

潘文忠進一步表示，碩博士生撰寫論文時都在學習階段，所以除非研究議題涉及非常關鍵性機密，這當然另有規範，才有必要列為保密，其餘都應該公開為原則，這種方式對研究生與指導教授也是一種課責，提醒研究是「走過必留下痕跡」，若有這個認知，對於論文品質把關會更審慎。

而這次論文抄襲案風暴的矛頭，外界紛紛指向國安會局長陳明通，外界更希望對論文抄襲案的教授課責，但潘文忠表示，對於指導教授課責，以及是否影響到任職的可能性，這不宜用通則，應該回到學校處理，也就是回到教師法規範與聘約規則，目前台大也正在做相關處理。