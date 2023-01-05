　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

▲▼潘文忠表示，未來博碩士論文以公開為原則、保密例外。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠（左三）表示，未來博碩士論文以公開為原則、保密例外。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

政治人物博碩士論文抄襲被撤銷學位事件連環爆，外界要求博碩士論文全面公開的要求聲浪不斷，教育部長潘文忠今（5日）指出，碩博士生寫論文都在學習階段，除非研究議題涉及非常關鍵性機密，才有必要列為保密，所以未來博碩士論文將「以公開為原則、保密例外」，四大協進會提案討論時有共識，這也是對研究生與指導教授的一種課責，提醒學生與教授對論文品質把關要更審慎。

112年全國大專校院校長會議今起在高雄市義守大學一連舉行兩天，全國160所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「前瞻未來 創新高教」為主題，共同暢談高等教育未來前瞻目標、人才發展及創新轉型，以建構台灣高教教育新願景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全國大專校院校長會議今起在義守大學一連舉行兩天，教育部長潘文忠發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

▲全國大專校院校長會議今起登場，教長潘文忠指出，未來博碩士論文以公開為原則。（圖／記者許敏溶攝）

除了少子化衝擊高教，去年九合一選舉前後接連爆發的論文抄襲事件，也是這次大學校長會議的重頭戲，包括「國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協進會、私立科技大學校院協進會」等四大校院協進會，在大學校長會議提案，建請研議精進學位論文涉及學術倫理審議機制及學倫品質提升機制。

潘文忠指出，四大協進會在大學校長會議的提案，要求對論文涉入學術倫理有深入討論，對於論文保密與否或到什麼程度提出一些規範，但各校在執行與處理方式與規範並不一致，對於論文後續保密或公開，教育部和四大協進會提案討論時是有共識的，也就是公開為原則，報密為例外。

潘文忠進一步表示，碩博士生撰寫論文時都在學習階段，所以除非研究議題涉及非常關鍵性機密，這當然另有規範，才有必要列為保密，其餘都應該公開為原則，這種方式對研究生與指導教授也是一種課責，提醒研究是「走過必留下痕跡」，若有這個認知，對於論文品質把關會更審慎。

而這次論文抄襲案風暴的矛頭，外界紛紛指向國安會局長陳明通，外界更希望對論文抄襲案的教授課責，但潘文忠表示，對於指導教授課責，以及是否影響到任職的可能性，這不宜用通則，應該回到學校處理，也就是回到教師法規範與聘約規則，目前台大也正在做相關處理。

ET快訊
這1類電器插延長線　「早晚釀火災」
快訊／新北騎士「血流一地」　失去呼吸心跳
食物掉地上「他秒撿起來吃」！下場超慘醫搖頭
情色網美竟是音樂女師！「課後輔導」吃了男學生　帳號全爆出
「音效卡之王」過世！　官方：悲傷的突發事件
快訊／新北工廠大火「延燒5戶」　消防58車126人搶救
6歲童神秘失蹤！「已成腐屍」遺體被塞紅桶棄屍
新竹棒球場遭爆偷工減料　他讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

婦援會讚小甜甜「可預防更嚴重後果」！批勸阻報警：害人陷入危險

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍得貴人寵愛、雙魚桃花滿開

境外污染物周六伴隨冷氣團南下　環保署：中南部恐達紅色警示

台中購物節落幕！創造7名百萬富翁　她買車抽中800萬美屋

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

「天赦日」來了！民俗專家曝「3物」求財轉運法：可旺整年

MUZIK／女王密令　西敏寺深藏多年的葬禮音樂

結婚辦流水席丟臉？　南部人揭「3優勢」喊懷念：吃過A5黑毛和牛

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

婦援會讚小甜甜「可預防更嚴重後果」！批勸阻報警：害人陷入危險

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍得貴人寵愛、雙魚桃花滿開

境外污染物周六伴隨冷氣團南下　環保署：中南部恐達紅色警示

台中購物節落幕！創造7名百萬富翁　她買車抽中800萬美屋

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

「天赦日」來了！民俗專家曝「3物」求財轉運法：可旺整年

MUZIK／女王密令　西敏寺深藏多年的葬禮音樂

結婚辦流水席丟臉？　南部人揭「3優勢」喊懷念：吃過A5黑毛和牛

4歲孩「雙腿布滿瘀青」！疑遭霸凌　衝醫院真相曝光

橫田久則親切沒架子　陳瑞昌：台鋼雄鷹找對人

央視女星「顴骨大片瘀青」被疑家暴！　解答受傷真相：值得注意

催票！吳怡農陣營訴求改變選舉文化　「比喊搶救、告急有意義」

快訊／新北黃牌重機自撞電線桿！騎士「血流一地」失去呼吸心跳

38歲男星異地夜會正妹！　「貼心給她穿外套」老婆見爆料回應了

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

錢兔似錦好運到！兔年創意春聯在松機 新東陽送春聯與剪紙窗花

「音效卡之王」沈望傅逝世！享壽67歲　發明聲霸卡成業界標竿

食物掉地上「他秒撿起來吃」！烙屎到虛脫　下場超慘醫搖頭

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

白家綺怒問「怎有人要告自己先生？」律師反擊了

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

全民領錢了！最高拿15000元

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

更多熱門

相關新聞

台大國發所碩士在職專班不停招！簡章今公告「名額與去年相同」

台大國發所碩士在職專班不停招！簡章今公告「名額與去年相同」

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大國發所更成為風暴核心，日前傳出台大國發所碩士在職專班及博士班，將從下學期起暫停對外招收新生，但今（5日）出爐的招生簡章上，國發所碩士在職專班不僅沒有停招，招生名額也和去年一樣，粉碎外界傳聞。

批學雜費變政治問題「謀殺台灣高教」！賀陳弘籲建立定期調整機制

批學雜費變政治問題「謀殺台灣高教」！賀陳弘籲建立定期調整機制

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

關鍵字：

論文抄襲教育部潘文忠全國校長會議義守大學

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面