國安教育提案遭誤解訓練娃娃兵　教長：應讓不同年齡層都能了解

▲教育部長潘文忠表示，應讓不同年齡層都能了解全民國防資訊。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期行政院兒少代表提案要提升國防安全教育，卻被部分媒體與政治人物扭曲渲染為「訓練娃娃兵」，教育部長潘文忠今（4日）指出，對兒少委員特別提醒，希望將全民國防資訊，用一個淺白、適合該年齡層的用詞與文字，讓不同年齡層學生能得到相關資訊與了解，教育部也會編輯全民國防補充教材，提供學校做為參考。

行政院兒童及福利權益推動小組委員日前提出國防安全教育提案，從兒少角度提出6大建議，包含政府應編定兒少版全民國防手冊、手冊中應敘述資訊戰內容、教部應研議讓兒少擁有戰時自我生存能力、兒少國防安全議題與總統對話論壇、萬安演習加強各校實施空襲演練並模擬敵軍來犯情境、防空避難設施檢查、模擬戰爭物資配給等，希望藉此保障兒少安全。

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不過，相關意見遭到部分媒體與政治人物扭曲，批評該提案要在幼兒園培育「砲彈聲娃娃兵」，還揚言要刪除兒少委員預算等，多位兒少代表不滿意見被扭曲，今（4日）召開記者會，反擊國防安全教育提案建議，和訓練娃娃兵無關，而是期待以更實用性教育模式，呈現當下情況資訊，並呼喊「兒少參與不能等、社會各界要重視」口號。

對此，教育部長潘文忠今下午在主持部務會報前，接受媒體聯訪時表示，目前防災安全教育有納入課綱範圍，針對國小到高中不同階段，也有相關學習課程與教材與教學實施做為參考，目前高中全民國防有兩個必修學分，主要是對於全民動員、青年動員與校園防災應變等議題，國中小則是採取融入式教學方式，教育部也編輯全民國防補充教材，提供學校做為參考。

潘文忠指出，教育部會持續督導各級學校進行防災安全教育，各級學校參加由各地方政府辦理的萬安演習或防災演練等措施，都是常態，防災部分，各級學校都有落實。

潘文忠也提到，國防部也編輯全民國防手冊範本，當時也要求各地方政府要因地制宜，編制屬於地方的版本，提供給當地民眾逃生避難路線與場所相關資訊，教育部也會請各校，就所在縣市版本，納入教學素材，讓學生知道在生活與學校住家周邊，相關防災逃難資訊與應變技能，推動落實全民國防教育在課程與教學。

對於實施全民國防教育，潘文忠認為，要確實考量到學生不同身心發展階段，從高國中到國小，對於兒少委員，特別提醒是希望將全民國防資訊，用一個淺白、適合該年齡層的用詞與文字，讓不同年齡層學生能得到相關資訊與了解。



