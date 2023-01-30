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苗栗玉清宮前祥龍點睛　「火旁龍」之夜2／4登場

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市元宵節（火旁）龍系列活動今(30日)上午進行祥龍點睛儀式，9支龍隊在苗栗市玉清宮前廣場參加點睛，儀式後群龍在鑼鼓聲響中起舞擺動，宛如真龍般活靈活現，隨後並在廣場進行舞龍競技大賽。

▲▼苗栗市長邱鎮軍(左)與客委會副主委范佐銘(右)等人共同為祥龍點睛。。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗市長邱鎮軍(左)與客委會副主委范佐銘(右)等人共同為祥龍點睛。（圖／記者蔡文淵攝

祥龍點睛儀式由苗栗縣長鍾東錦、客委會主委范佐銘、苗栗市長邱鎮軍、立委徐志榮、陳超明等地方各界人士擔任點睛官。眾人先向玉清宮眾神焚香祝禱、上奏表章後，遵循客家古禮，以白雄雞冠血、硃砂、酒摻和後，依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光，並以金花紅綵為祥龍「掛紅」。

依苗栗民俗傳統，祥龍在點睛後就被賦予神格，各龍隊可開始上街「金龍參拜」，向店家祈福並接受民眾的炮仗洗禮，炸龍的熱鬧氣氛一直持續到元宵後，至2月7日「化龍返天」儀式結束為止。

點睛完成後，隨後9尾祥龍依序排出龍門隊形，讓民眾由龍尾至龍頭穿越，穿過祥龍陣，每人還獲得一個「GO兔貓裏小龍背包」，新的一年能聚福平安，諸事圓滿。接著在廣場展開舞龍競技，今天太陽露臉、氣溫回暖，玉清宮前廣場聚集不少看熱鬧的民眾，鑼鼓齊鳴，各龍隊使出精彩套路，現場相當熱鬧。

市公所表示，（火旁）龍活動從「祥龍點睛」後開始進入高潮，2月3日(正月十三日.星期五)晚間將在苗栗市區舉辦民俗踩街，邀請25支專業藝文踩街團隊及定點社區團隊參與；2月4日(正月十四日.星期六)在苗栗市河濱公園(火旁)龍之夜，除了強力轟炸的火旁龍表演，也特別邀請到來自台中知名的「威勁龍獅武術戰鼓團」，帶來「金龍躍貓裏 精彩二十五」夜光龍表演，結合聲光、特效等藝術，呈現夜光龍精緻優雅、充滿美麗姿態的龍城映像。壓軸則是由去年演出精彩火龍秀、大獲好評的「即將成真火舞團」，帶來更震撼的「火旁龍25 龍飛鳳舞」秀，精彩可期。

苗栗市長邱鎮軍也表示，苗栗火旁龍近年來受到疫情及少子化影響，籌備不易，但還是有新進龍隊願意加入支持、持續傳承苗栗迎龍文化，市公所誠摯歡迎全國遊客，一起來到苗栗客家庄，感受「愈火旁愈旺」的熱鬧氛圍，迎春納福，讓新的一年兔飛猛進。

活動詳情請見FB「苗栗火旁龍」粉專、IG「苗栗火旁龍」或官網https://bombingdragon.com/。

▲▼苗栗縣長鍾東錦(左)、立委陳超明(右)為祥龍點睛。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣長鍾東錦(左)、立委陳超明(右)為祥龍點睛。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼點睛儀式後群龍在雲霧中舞動，活靈活現。（圖／記者蔡文淵攝）

▲點睛儀式後群龍在雲霧中舞動，活靈活現。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗市元宵節民俗火旁龍活動1月30日(農曆正月初九)進行「祥龍點睛」儀式，2月4日進行「火旁龍之夜」，至2月7日「化龍返天」儀式結束為止。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市元宵節民俗火旁龍活動1月30日(農曆正月初九)進行「祥龍點睛」儀式，2月4日進行「火旁龍之夜」，至2月7日「化龍返天」儀式結束為止。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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