揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

記者戴上容／新北報導

新北市一名40歲葉姓男子夥同友人組成「偽造假證件集團」，在各旅館製作假居留、健保證件，再用假證件去申辦預付卡（俗稱王八卡）。3名嫌犯這次選在蘆洲犯案，夜裡飢腸轆轆到蘆洲忠孝路大啖宵夜，昨29日凌晨1時許，警方聞到陣陣毒品味上前臨檢，其中一名蔡嫌被逮的正著，他死守秘密，只向警方透露其他人去買宵夜，後來警方果然在蘆洲忠孝路「宵夜街」逮獲嫌犯，全案依違反毒品危害防制條例、偽造特種文書案移送偵辦。





▲▼ 蘆洲偽造集團在汽車旅館製作假健保卡。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，葉姓主嫌提供設備、卡片給38歲蘇姓友人一同研發製作偽造證件，謀取暴利，只是蘇男不懂電腦繪圖，於是找到高中同學37歲蔡姓男子，依其網拍行業的電腦製圖能力，協助打版印刷，將製造出健保卡、居留證拿去電信公司辦理人頭預付卡（俗稱王八卡）。

昨29日凌晨1時許，警方執行年假最後一天臨檢，在蘆洲某汽車旅館發現蔡嫌的房間毒品氣味濃重，上前查獲持有第三級毒品K他命1.89公克，蔡嫌稱該毒品為友人所攜帶，另2友人外出購買蘆洲美味宵夜。

不久後，另名蘇嫌疑似忘記帶東西返回旅館，另名葉姓主嫌仍在外購買美味宵夜，警方通報線上警網攔查，果然在蘆洲區忠孝路逮獲葉姓主嫌，並且在他身上查獲持有變造之居留證、健保卡各一張及護照資料。

警方表示，共發現偽造健保卡1張、偽造居留證1張、空白IC健保卡179張、空白居留證149張、印表機4台、電腦主機、螢幕一組、筆電1台、列印用顏料5罐、偽造器具1批，後續持續向上溯源追查，此案依違反毒品危害防制條例、偽造特種文書案將犯嫌移送新北地檢偵辦。