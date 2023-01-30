　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

記者戴上容／新北報導

新北市一名40歲葉姓男子夥同友人組成「偽造假證件集團」，在各旅館製作假居留、健保證件，再用假證件去申辦預付卡（俗稱王八卡）。3名嫌犯這次選在蘆洲犯案，夜裡飢腸轆轆到蘆洲忠孝路大啖宵夜，昨29日凌晨1時許，警方聞到陣陣毒品味上前臨檢，其中一名蔡嫌被逮的正著，他死守秘密，只向警方透露其他人去買宵夜，後來警方果然在蘆洲忠孝路「宵夜街」逮獲嫌犯，全案依違反毒品危害防制條例、偽造特種文書案移送偵辦。


▲▼ 蘆洲偽造集團 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 蘆洲偽造集團在汽車旅館製作假健保卡。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，葉姓主嫌提供設備、卡片給38歲蘇姓友人一同研發製作偽造證件，謀取暴利，只是蘇男不懂電腦繪圖，於是找到高中同學37歲蔡姓男子，依其網拍行業的電腦製圖能力，協助打版印刷，將製造出健保卡、居留證拿去電信公司辦理人頭預付卡（俗稱王八卡）。

▲▼ 蘆洲偽造集團 。（圖／記者戴上容翻攝）

昨29日凌晨1時許，警方執行年假最後一天臨檢，在蘆洲某汽車旅館發現蔡嫌的房間毒品氣味濃重，上前查獲持有第三級毒品K他命1.89公克，蔡嫌稱該毒品為友人所攜帶，另2友人外出購買蘆洲美味宵夜。

不久後，另名蘇嫌疑似忘記帶東西返回旅館，另名葉姓主嫌仍在外購買美味宵夜，警方通報線上警網攔查，果然在蘆洲區忠孝路逮獲葉姓主嫌，並且在他身上查獲持有變造之居留證、健保卡各一張及護照資料。

▲▼ 蘆洲偽造集團 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，共發現偽造健保卡1張、偽造居留證1張、空白IC健保卡179張、空白居留證149張、印表機4台、電腦主機、螢幕一組、筆電1台、列印用顏料5罐、偽造器具1批，後續持續向上溯源追查，此案依違反毒品危害防制條例、偽造特種文書案將犯嫌移送新北地檢偵辦。

▲▼ 蘆洲偽造集團 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　辣女友已懷孕：今天登記結婚
「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了
快訊／那霸機場接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又
爆紅App遭用戶指控盜刷信用卡　公司回應了
快訊／台北國賓飯店工地火警！　大量白煙狂竄
「過年10天噴6萬」他存款失血超崩潰！釣出一排苦主：年終還0
「陳先生」捐2千萬給健保！　本人親露面
麥當勞APP限時1日刮刮樂　大票人「中這1項」全傻：冷死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

快訊／台北國賓飯店工地火警！大量白煙狂竄　警消搶救中

人妻代管過世公公52萬退休金不還　嗆夫要均分！結局全沒了

曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

墾丁和家人爭執！短褲男寒流走50KM「回高雄」眼神空洞　警急安置

通緝犯如穿山甲藏匿南投山林　帶老婆下山採購露餡被逮

浴室玻璃門突爆裂！人妻全裸困浴缸　宜蘭知名溫泉會館包6千壓驚

女屋主返家竟開不了門！慣竊闖入偷內褲...警破門他還揚言跳樓

揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

快訊／台北國賓飯店工地火警！大量白煙狂竄　警消搶救中

人妻代管過世公公52萬退休金不還　嗆夫要均分！結局全沒了

曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

墾丁和家人爭執！短褲男寒流走50KM「回高雄」眼神空洞　警急安置

通緝犯如穿山甲藏匿南投山林　帶老婆下山採購露餡被逮

浴室玻璃門突爆裂！人妻全裸困浴缸　宜蘭知名溫泉會館包6千壓驚

女屋主返家竟開不了門！慣竊闖入偷內褲...警破門他還揚言跳樓

揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　辣女友已懷孕：今天登記結婚了

口味任選！　美國人氣冰淇淋「第2杯50元吃」只有今天

經長王美花談工作展望　聚焦半導體、電動車、低軌衛星亮點產業

王躍霖轉戰味全龍一年內待3隊　攜手王維中兄弟一起拚

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了：聰明人都知道

日幣貶值「大創49元不降價」？ 網揭真實原因：罪魁禍首是它

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

社會熱門新聞

拜天公前夕遭埋生雞頭！北台中城隍廟怒批：會有報應

「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

生母消失46年　突上門討萬元扶養費

即／北市某高中女學生疑墜樓！意識不清搶救中

醉男搭自強號攻擊乘客！列車被迫暫停

初二出門散步只有狗狗回來...苗栗婦失聯7天

浴室玻璃門突爆裂割傷旅客　宜蘭知名溫泉會館回應了

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

小7店員超狂　店內15次偷吃G了

曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺結局出爐

18次假釋全被駁回！張錫銘連打2行政官司吞敗落幕

更多熱門

相關新聞

苗栗玉清宮前祥龍點睛　「火旁龍」之夜週六登場

苗栗玉清宮前祥龍點睛　「火旁龍」之夜週六登場

苗栗市元宵節（火旁）龍系列活動今(30日)上午進行祥龍點睛儀式，9支龍隊在苗栗市玉清宮前廣場參加點睛，儀式後群龍在鑼鼓聲響中起舞擺動，宛如真龍般活靈活現，隨後並在廣場進行舞龍競技大賽。

即／台東森林公園驚傳死亡案　短褲男慘溺斃

即／台東森林公園驚傳死亡案　短褲男慘溺斃

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

龍崎182線道再傳死亡車禍　騎士衝進山溝不治

龍崎182線道再傳死亡車禍　騎士衝進山溝不治

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

關鍵字：

證件蘆洲影音

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

最美脫北女孩「全身都變了」！

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面