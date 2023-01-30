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社會 社會焦點 保障人權

斑馬線當起跑線！台中囂張駕駛除夕夜街頭競速　4飆仔下場慘了

記者許權毅／台中報導

台中清水傳出有4輛噪音車在除夕夜街頭競速，更直接把民族路上的斑馬線當成「賽車起跑點」，改裝噪音車的巨響嚴重影響居民安寧，警方接獲多位民眾報案，4名駕駛涉嫌危險駕駛，並通知4人到案依公共危險罪嫌送辦。清水分局也鎖定9名常參加車聚的噪音車主，通報相關單位檢驗。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中清水傳出4輛噪音車在除夕夜當天街頭競速，還將斑馬線當成起跑線。（圖／記者許權毅翻攝）

民眾提供的影片中拍下，2台轎車先是在斑馬線停下，再一起加速直線競速，後面2台車也同樣「在PK」，儼然是把馬路當成賽道，加上改裝車的噪音四起，附近民眾苦不堪言向警方報案，警方依道交條例第43條危險駕駛舉發，並依刑法第185條公共危險罪偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方循線將4人通知到案，依照公共危險罪嫌送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市警局長李文章於昨（29）日親赴清水分局轄內噪音車常聚集地點，指示清水11間派出所的警力聯合編組執行「深夜防制危駕巡守勤務」，針對臨港路、民族路、中清路及港埠路等噪音車輛常出沒之地點巡守。

李文章呼籲，警方打擊違規競速、噪音改裝車輛之決心從不間斷，除持續強化取締專案勤務深度、密度及廣度外，更透過全面延續性宣導活動和民衆協力，以有效防制噪音及改裝車輛違規，提醒市民切勿改裝車輛製造噪音，養成守法觀念與習慣，才是最明智的決定。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市警局長李文章與分局到噪音車常出沒地點研擬對策。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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