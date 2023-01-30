紫南宮擲金錢龜活動元宵節登場　誰是幸運兒？晚間7點擲筊決定

▲紫南宮於元宵節將舉辦提供限量壽桃、擲金錢龜等活動。（圖／資料照片，翻攝「竹山紫南宮」官方臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

春節連假告終，知名宗教景點竹山紫南宮今天進一步公告元宵節重點活動時程：2月5日當天早上9時開始，除提供限量壽桃，也開放「擲金錢龜」登記，在新的一年可將元宵節金錢龜捧回家供奉的最新幸運兒，當天晚上就將揭曉。

紫南宮今年雖取消招牌的大年初一排隊領錢母活動，改於初一當天進行憑信眾身分證號「快閃」贈錢母的方式，但春節期間人氣絲毫不減：除了周邊人車塞爆，廟方估計每天都有1.6萬人左右前來借還發財金，起碼得出動20台清潔車清運金紙；捐血換錢母活動也回響熱烈，從元旦至昨天春節收假已募集1萬150袋救命熱血，2月份也將持續辦理。

▲竹山紫南宮以借還發財金、農曆新年錢母紀念幣聞名。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

廟方指出，「擲聖筊，喜錢龜」傳統已邁入第40年歷史，為信眾在每年元宵節（農曆正月十五日），到紫南宮服務處登記、註明自己要請回供奉的金錢龜（元宵節金錢龜、土地公金錢龜或中秋節金錢龜）；在紫南宮管委會主委主持下，從元宵節金錢龜開始，信眾依登記順序擲筊，最後以連續獲得聖筊最多的幸運兒請回供奉，希望在紫南宮土地公庇佑下能生意興隆、事事如意。

廟方解釋，喜得金錢龜的信眾須於隔年元宵節為金錢龜掛上「串奄」（紅包）、迎回紫南宮，重新進行當年度儀式，想求得金錢龜回去供奉的人數也年年增加，已成為生意人的最佳吉祥象徵。

廟方提醒，元宵節當天9點開始有提供壽桃，數量有限；擲金錢龜活動亦於9點登記、晚間7時開始擲筊；另經考量後，元宵節當晚將不施放煙火。