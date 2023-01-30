買咖啡送餅乾！foodpanda「開工限定優惠碼」來了　最高狂折250元

▲foodpanda開工優惠碼快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開工日小確幸快收下，外送平台「foodpanda」祭出一系列「開工限定優惠碼」，不僅有最高現折250元超殺好康，還有買指定咖啡就送餅乾等優惠，就是要幫上班族加油打氣，今（30）日就揪同事一起開訂了。提醒優惠碼須使用線上付款才可享優惠，數量有限、兌完為止。

●開工優惠

1.1月30日至1月31日凡輸入優惠碼「開工大吉祥」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿249元現折50元」，每人限用2次。

2.1月30日至1月31日凡輸入優惠碼「開工大吉利」，即可享「外帶自取下單滿199元現折40元」，每人限用2次。

3.1月30日至1月31日凡輸入優惠碼「開工大吉領」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打9折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

4.1月30日至1月31日凡輸入優惠碼「開工大吉送」，即可享「pandamart熊貓超市下單滿499元打79折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

▲Flash Coffee推買指定咖啡送曲奇1片優惠。

●開工咖啡優惠

1.即日起pandapro訂閱用戶免優惠碼可享「精選咖啡廳內用85折起」優惠。

2.1月30日至2月14日凡輸入優惠碼「想送啡啡」，即可享「美食外送指定咖啡、甜點店家下單滿279元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用2次。

3.1月30日至2月10日凡輸入優惠碼「想帶啡啡」，即可享「外帶自取咖啡店下單滿250元現折30元」優惠，每人限用3次。

4.1月30日至2月5日凡輸入優惠碼「想買啡啡」，即可享「4大超商下單滿300元現折50元」優惠，每人限用1次。

5.1月30日至2月14日免優惠碼即可享「下單Flash Coffee指定咖啡就送曲奇1片」。

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