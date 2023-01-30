開工不憂鬱！星巴克限時買1送1　手搖飲比賽茶每杯折10元

記者黃翊婷／綜合報導

春節10天連假結束，為了讓大家順利收心、開工大吉，星巴克今日（30日）推出買1送1優惠活動，連鎖咖啡業者cama cafe、路易莎、85度C也有相關的開工優惠；此外，愛喝手搖飲的民眾也不用太憂鬱，大苑子連續3天祭出2款飲品買1送1優惠，COMEBUY也將從2月1日起推出冬片比賽茶折價10元優惠，數量有限，錯過就要再等1年。

▲星巴克推出開工買1送1優惠活動。（圖／翻攝自Facebook／星巴克）

星巴克1月30日推出買1送1優惠，從門市開店後到晚上8點前，只要購買2杯特大容量且冰熱口味皆一致的飲料，其中1杯就由星巴克招待，且每人每次最多買2送2，飲料也限當場一次領取不得寄杯；另外部分飲料與門市不適用此優惠，建議消費者購買前先至星巴克官網查詢活動詳情。

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▲cama cafe的開工優惠是會員限定。（圖／翻攝自Facebook／cama cafe）

cama cafe針對旗下會員推出「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，從1月30日至2月1日連續3天，登入cama cafe APP，全會員皆可領取「大杯經典拿鐵第2杯75折券」共2張、「大杯經典黑咖啡第2杯75折券」共2張。

▲85度C全台門市推出大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶同品項第2杯25元。（圖／翻攝自Facebook／85度C）

85度C在1月30日開工首日，全台門市推出大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，同品項第2杯25元，不限冰熱，大杯鮮奶茶2杯原價120元，特價只要85元，大杯英式奶茶2杯原價100元，特價75元，相當於7折優惠，活動僅限門市現場購買，每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

▲路易莎開工優惠分成兩階段。（圖／翻攝自Facebook／路易莎）

路易莎也推出全門市開工慶優惠，分為兩階段，第一階段為1月30日至2月3日，每日早上11點前，選擇路易莎一餐食搭配一款啡手沖飲品，總價可享8折優惠；第二階段2月6日至2月8日，推出同品項同規格飲品寄杯5杯，可享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

▲大苑子2款飲料買1送1。圖為芭樂檸檬鮮果咖啡。（圖／翻攝自Facebook／大苑子）

手搖飲的部分，大苑子自1月30日至2月1日連續3天推出開工限定的買1送1優惠活動，限定飲品為招牌的金桔粒脆纖果、芭樂檸檬鮮果咖啡。

▲COMEBUY再次推出冬片比賽茶。（圖／翻攝自Facebook／COMEBUY）

COMEBUY去年推出冬片比賽茶獲得不少消費者喜愛，今年再次推出來自2023年元月「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」的比賽茶，2月1日起前往門市購買，皆可享有現萃「冬片」折10元的優惠，數量有限，錯過就要再等1年。

▲春芳號指定品項買2送2。（圖／翻攝自Facebook／春芳號）

春芳號則推出限時2天的買2送2開工優惠，1月30日至31日期間來店購買2杯指定品項，就送2杯單品茶，贈送的單品茶為紅茶、青茶、綠茶、冬瓜茶、烏龍茶，限購1組，此優惠可寄杯也可集點（4杯1點）。