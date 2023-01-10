漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

▲Uber Eats1月限定優惠碼懶人包。（示意圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續收！外送平台「Uber Eats」1月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶可是有「指定餐廳指定商品買1送1」，加碼吃漢堡王買1送1等好康，把握機會開訂去。

▲漢堡王祭雞塊買1送1。（圖／業者提供）

●全用戶優惠

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「首購優市」，即可享「優市下單滿200元（不含外送費）打6折」優惠，單筆最高現折150元，限首次下單者，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月15日凡輸入優惠碼「優惠兔不完」，即可享「優市下單滿滿599元（不含外送費）打8折」優惠，單筆最高現折120元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月17日凡輸入優惠碼「兔年來全聯」，即可享「全聯福利中心生鮮雜貨消費滿999元（不含外送費）打85折」優惠，單筆最高現折200元，每人限用1次，兌完為止。

4.1月11日至1月17日凡輸入優惠碼「屈動好運萊」，即可享「屈臣氏下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，單筆最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5.即日起至1月17日凡輸入優惠碼「好運兔U」，即可享「指定商家生鮮雜貨下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，限使用於大潤發、家樂福 + 家樂福超市、傳統市場、Don Don Donki、聖德科斯、City's Super 、棉花田、楓康超市、小北百貨、Green&Safe、優市、寵物公園、屈臣氏，數量有限、兌完為止。

6.1月18日起至1月31日凡輸入優惠碼「Eats發大財」，即可享「指定商家生鮮雜貨下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，限使用於 Uber Eats 上的大潤發、全聯、傳統市場、Don Don Donki、聖德科斯、City's Super、棉花田、楓康超市、小北百貨、優市、萊爾富、亞尼克、屈臣氏，數量有限、兌完為止。

7.1月18日起至1月31日凡輸入優惠碼「家福賀新年」，即可享「家樂福+家樂福超市生鮮雜貨下單滿999元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至1月17日免優惠碼即可享「活動餐廳下單指定商品可享買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

9.即日起至1月17日免優惠碼即可享「指定店家下單滿399元現折60元、滿699元現折100元」優惠，數量有限、送完為止。

10.即日起至1月17日免優惠碼即可享「漢堡王4塊雞塊買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至1月31日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「新年首購」即可享「消費滿199元打5折」優惠，單筆最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用，數量有限，兌完為止。

●優饗方案／雙享方案／Uber One會員優惠

1.即日起至1月31日凡首次訂購生鮮雜貨者輸入優惠碼「新年訂生鮮」，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「新年賺360」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打82折」優惠，最高現折180元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「新年賺1000」，即可享「生鮮雜貨下單滿1499元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「一起外帶」，即可享「外帶自取訂單滿149元打7折」優惠，最高現折45元，每人限用4次，數量有限、送完為止。

5.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「會員過新年」，即可享「Uber One會員Uber APP新用戶首趟行程180元乘車優惠」，數量有限、送完為止。

6.即日起至1月31日凡輸入優惠碼「會員搭飛機」，即可享「搭飛機用Uber APP叫機場接送打85折」優惠，提醒上車或下車其一地點須在指定機場航站內（台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉岡機場、台南機場、高雄小港機場）才可享優惠。

7.即日起至1月17日可享「活動餐廳指定商品買1送1」，再凡輸入優惠碼「吉食行樂」可再享「訂單滿399元整單打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

8.1月18日起至1月31日凡輸入優惠碼「家有喜食」，即可享「IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等餐廳下單滿350元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

9.即日起至1月17日免優惠碼即可享「漢堡王4塊雞塊／花生培根脆雞堡套餐買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

▲foodpanda也有1月限定優惠碼。（圖／記者黃克翔攝）

另，外送平台「foodpanda」也有1月限定「激省優惠碼」，這個月祭出麥當勞2大套餐、漢堡王指定套餐通通打7折，還有胖老爹美式炸雞也下殺8折等好康，加碼再收一系列美食外送的新春優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「麥當勞、漢堡王下殺7折！ foodpanda「1月激省優惠碼」懶人包」。

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