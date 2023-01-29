過年一早開工晚上起大火！蘋果麵包工廠搶救4hrs全毀　老闆心碎

▲西螺蘋果麵包工廠28日白天才開工，晚上就傳出火警，廠房付之一炬。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮昨（28）日晚間21時34分位於社口里福田工業區外，一家製作蘋果麵包食品工廠突然發生火警，在風勢助長下，大火一發不可收拾，廠房全面燃燒，一度險波及相鄰碾米廠，消防局獲報後派遣5消防分隊及第二大隊前往搶救，最後在重機具支援搶救後於隔日1時37分撲滅火勢，起火原因尚待火調人員調查中。

▲一旁的碾米廠也險遭波及。（圖／記者蔡佩旻攝）



西螺勝昌食品公司主要生產蘋果麵包食品，深夜21時許突然冒出濃煙，因廠房過年前進貨紙箱、塑料等大量易燃包裝材料，火勢蔓延相當快速，消防人員獲報後10分鐘即趕抵現場發現火苗已不斷竄出，風勢助長下並逐漸延燒至相鄰碾米廠，消防人員進入碾米廠布設4條防火線，全力降溫阻止火勢擴大。

據了解，該廠房28日開工有員工上班，晚間即突然發生火警，工廠業者及廠長均趕往現場並協助警消人員指引相關位置。

雲林縣消防局說明，西螺麵包工廠大火發生，趕到現場已全面燃燒，本局派遣西螺、莿桐、二崙、虎尾、崙背及第二大隊前往搶救，計出動各式消防車12部、救護車1部、消防義消人員41人前往搶救，因工廠中堆放大量易燃物品於0時許加派重機具挖土機前往現場搶救，於1時37分順利撲滅火勢，現場燃燒面積約500平方公尺，無人受傷。