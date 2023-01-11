有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

▲超商開賣吃得到整隻大雞腿的台酒花雕雞湯麵。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

放了整隻雞腿！近日有超商特意找來百年製酒專門「臺灣菸酒公司」合作，推出超狂「花雕雞湯麵」，選用多種中藥材製成溫補湯頭，並放進使用花雕酒醃漬過的整隻棒腿，每一口都超滿足，加碼還有「威士忌巧克力塔」，內餡可是選用OMAR單一麥芽威士忌搭配比利時70%苦甜巧克力調製而成，即日起正式開吃。

▲花雕雞湯麵裡頭有整隻雞腿。

「全家X台酒」首度合作推出2款聯名鮮食，其中，必吃這碗「花雕雞湯麵」，特意選用當歸、川芎等烹製溫補湯頭，再搭配花雕酒醃漬過的整隻鮮嫩雞腿，最後淋上古法釀造花雕酒增添香氣，每一口都甘香醇厚，冬天吃超滿足。

還有巧克力控的最愛「OMAR威士忌巧克力塔」，酥脆塔皮搭配OMAR單一麥芽威士忌與比利時70%苦甜巧克力製成的慕斯內餡，打造酒香巧克力的罪惡組合，且買指定咖啡還享半價吃優惠，趕緊衝門市嚐鮮去。

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▲超商吃得到刈包。

另，7-11近日也首度找來台南晶英酒店合作，將旗下餐廳「晶英軒」人氣菜色「黑晶叉燒」製成傳統經典小吃「刈包」，使用豬五花肉結合特製醬料醃漬入味後烤製，再搭配爽脆酸菜，每份還會附贈花生糖粉，可依據個人喜好撒上，每一口都能吃到醬汁與叉燒肉融合的罪惡吃味，肯定要搶吃。

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