藍營批陳建仁組閣沒新意　侯友宜祝福：地方一定跟中央攜手合作

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者杜冠霖／新北報導

準行政院長陳建仁近期公佈閣員名單，除部分部長留任外，新任人事跨民進黨不同派系，被藍營批評了無新意、酬庸派系。對此，新北市長侯友宜29日表示，這是中央職權，既然提了內閣的人選，只要定了，自己還是祝福，最重要的是希望定了以後，大家全心全力地關心民眾的生活福祉，地方一定是跟中央攜手合作。

近日陳建仁接任行政院長，內閣改組名單也陸續曝光。新任內閣名單包含括副閣揆鄭文燦、內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文。

而留任官員包含經濟部長王美花、勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署署長張子敬、交通部長王國材、數發部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。

對於內閣人事，侯友宜指出，中央的一個職權既然提了內閣的人選，只要定了，自己還是祝福，最重要的是希望定了以後，大家全心全力地關心民眾的生活福祉，那地方一定是跟中央攜手合作。

侯友宜表示，只要讓這一塊土地會越來越好，看到台灣、中華民國能夠永續繁榮，這才是自己最大的心願，所以趕快定，就趕快攜手合作，好好的努力做事情，希望事情可以順利、成功。

對於媒體追問，近日公開行程較少，是否在為2024做準備？侯友宜表示，沒有公開行程其實是因為有很多內部的會議，還有一些開工馬上要就定位的事情，就像捷運還有一些缺失改進完以後，安坑輕軌能夠快速的通車；至於還有一些在中央，因為內閣改組以後，必須要去重新審視。

侯友宜表示，新北市有一些重大的建設開發案，希望團隊能夠快速的跟中央這些新的內閣做好充分溝通，趕快把新北市的建設做到位，這兩天大概都在準備這些事。

至於是否參加國民黨新春團拜？侯友宜回應，現階段一定以新北市長角色為重，然後按照期程做安排，到底在整個行程安排上有沒有這樣的時間，還是以市政為最主要的工作重心。

