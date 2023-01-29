叫恁總仔出來打！他指朱立倫一情況會上場代打　「2024一定腥風血雨」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，但也傳出，藍營內部沙盤推演，若侯友宜最後未登記參選，將由「總教練」朱立倫上場代打，對此，民進黨立委許智傑表示，國民黨在九合一大選開出紅盤，朱立倫當然心裡癢癢的，黨內群雄也不可能袖手旁觀，這會是場腥風血雨。

對於總統大選，綠營經過2022九合一大選慘敗後，人選幾乎定於一尊，由賴清德出馬態勢明顯，藍營部分則是中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中先後表明不缺席，朱立倫、前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘也是有力人選，而侯友宜則是聲望最高卻遲遲未表態，呈現「人人有希望、個個沒把握」的詭譎狀態。

對於藍營可能人選，許智傑表示，這次九合一國民黨開出紅盤，朱立倫心裡當然想參選，心裡會癢癢的，但這些優勢可能無法轉移到朱立倫身上，國民黨黨內群雄也不可能袖手旁觀，包括趙少康、郭台銘、甚至是韓國瑜都可能躍躍欲試，他預測國民黨內將有一場腥風血雨。

對於藍營何時辦2024總統初選，朱立倫29日受訪時則指出，現階段在過農曆新年、明天會有團拜，全力在3月4日南投立委補選，國民黨會一步一腳印、堅持走對的路、提對的人、團結努力、團結一致、無私無我、放下自我、大局為重，相信國民黨一定能成功。

對於2024提名作業，朱立倫表示，不管是2024立委或是總統的提名作業，都會在南投補選後討論，國民黨會走對的路、提對的人、團結一致、無私無我、共同追求勝選。

