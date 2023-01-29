傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有每個人的角色

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市景觀處提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，但也傳出，藍營內部沙盤推演，若侯友宜最後未登記參選，將由「總教練」朱立倫上場代打，對此，侯友宜29日受訪時表示，每個人有每個人的角色，朱主席很努力在扮演好主席的角色，自己現在是新北市長，就要把新北市的工作做好，每一個人分工合作，把自己的角色扮演好。

對於總統大選，綠營經過2022九合一大選慘敗後，人選幾乎定於一尊，由賴清德出馬態勢明顯，藍營部分則是中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中先後表明不缺席，朱立倫、前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘也是有力人選，而侯友宜則是聲望最高卻遲遲未表態，呈現「人人有希望、個個沒把握」的詭譎狀態。

侯友宜春節行程緊湊，日前更到郭台銘的發跡廟慈惠宮來參拜，後來到先嗇宮，董事長李乾龍更稱侯友宜應自己表態參選2024，引發外界遐想。

對此，侯友宜表示，他在過年期間拜好多廟宇，不管是先嗇宮的五穀廟，或是慈惠宮的聖母，那也到關帝爺的武聖廟拜拜，以及到佛祖的接雲寺拜，不下十幾次，最重要的就是希望國泰民安、風調雨順、在新北市能夠諸事順利，人民能在這塊土地開心的過生活，這才是他最大的心願。

侯友宜表示，每個人有每個人的角色，朱主席很認真、很努力在扮演好主席的角色，自己現在是新北市長，就要把新北市的工作做好，每一個人分工合作，把自己的角色扮演好，然後大家攜手共同面對，希望國家未來會更好。

對於前黨主席洪秀柱和國台辦會面，並稱兩岸應和平統一。侯友宜表示，兩岸之間一定是在平等、尊嚴、友善底下，大家努力的溝通，讓兩岸會更好，希望用這樣一個態度讓中華民國、讓台灣在這塊土地的人都能夠和平、安定、繁榮跟永續的往前走，這才是大家最大的心願。