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管碧玲接任海委會主委　陳培瑜有望遞補不分區立委

▲▼管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲 kuanbiling）

▲管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲 kuanbiling）

記者杜冠霖／台北報導

準行政院長陳建仁日前公布新任內閣閣員名單，黨籍立委管碧玲將出任海洋委員會主任委員，其不分區立委遺缺也將遞補，根據民進黨不分區名單，下一遞補順位為監察委員張菊芳，但張菊芳任期至2026年，因此最有可能為再下一順位的作家、兒童閱讀教育推廣工作者陳培瑜遞補。

陳建仁即將上任行政院長，內閣新人事也同步啟動，其中包含黨籍立委管碧玲，她將成為海委會第一任女性主委，現年66歲的管碧玲是學者出身，黨政經歷豐富，曾任高雄市府新聞處長、文化局長，2004年開始在高雄參選立法委員，至今已五連霸。 管碧玲長期深耕教育議題，曾多次被點名出任教育部長、甚至內政部長，但都擦身而過。

而管碧玲長期關心海委會相關業務，包含提案將海委會納入軍事管制決策體系、重罰中國違法抽砂船、修法減輕海巡任務負擔等，因此此次出任海洋委員會主委，正式入閣。由於管碧玲為民進黨提名不分區立委，其不分區順位將依序遞補。

由於公職人員選舉罷免法規定，女性不分區立委請辭後，將由該政黨不分區名單的婦女候選人順位開始遞補，而根據民進黨不分區名單，下一順位為監察委員張菊芳，但張的任期到2026年7月，預計會放棄遞補，再下一順位則為親職教育講師、兒童閱讀教育推廣工作者陳培瑜。

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關鍵字：

陳建仁行政院管碧玲陳培瑜

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