「這2人」留任挨轟「鬥雞內閣」　趙少康諷：新瓶裝舊酒

▲中廣董事長趙少康。（資料照／趙少康辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

準行政院長陳建仁昨（28）日透過臉書公布第二波內閣名單，備受關注的衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲皆留任。對此，中廣董事長趙少康批評，留任陳吉仲、薛瑞元兩人是換湯不換藥、換瓶不換酒，聞不到「溫暖內閣」的溫暖味道，根本是「鬥雞內閣」。

▲陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）。



趙少康透過臉書表示，蔡英文說陳建仁組建的是「溫暖內閣」，光是有陳吉仲、薛瑞元兩個成員，根本跟原來一樣，新瓶裝舊酒，還是個「鬥雞內閣」，一點聞不到溫暖的味道。民主政治的精神就是要尊重少數，就算執政黨表決一定會贏，也要讓在野黨把話說清楚，這是最起碼的要求，否則就是民主獨裁。



他以上次總統大選為例，時任國民黨總統候選人韓國瑜拿了40%的選票，最新的九合一選舉，在野黨拿了60%的選票，趙少康質疑，「民進黨怎麼可以對國民黨不理不睬，視40%到60%的選民於無物？民進黨的部會首長怎麼可以在國會對在野黨的立委那麼粗魯無禮？民進黨真的瞭解民主的精神嗎？還是『一朝權在手，便把民主拋』？」



趙少康批評，蔡英文嘴巴說團結，光是留用陳吉仲、薛瑞元，就知道她口是心非，根本沒有要和解要團結的意思。至於經濟部長王美花留任，趙少康表示「很好笑，說是為了繼續發展綠能，這理由十分牽強，台電、中油去年共虧損5000億，今年會虧損更多，還可以使用二十年的核二廠二號機3月14日要被民進黨執行死刑除役，這樣的浪費民脂民膏，雖然蔡英文是罪魁禍首，但經濟部為虎作倀的表現難道沒有責任？」



他指出，蔡英文任期只剩一年3個月，拖拖拉拉、拼拼湊湊組成的行政院，看不到蔡英文敗選後任何檢討改革的誠意，看到的只是爭奪權利、自我保護的醜態畢露。