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快訊／陳建仁約詢史哲出任文化部長　全部內閣名單30日公布

記者蘇晏男／台北報導

準行政院長陳建仁昨晚公布首波內閣名單後，傳出擬由高雄市副市長史哲接替李永得，出任文化部長。陳建仁與準副閣揆鄭文燦今（28日）下午在「信義大樓」約詢史哲；鄭文燦透露，30日將完成所有閣員名單確認，次長級的人選也會在30日下午全部公布。

▲準副閣揆鄭文燦回應30日將完成閣員名單確認。（圖／記者謝盛帆攝）

▲準副閣揆鄭文燦曝30日將完成閣員名單確認。（圖／記者謝盛帆攝）

陳建仁與鄭文燦28日下午在「信義大樓」繼續約詢新內閣成員，其中一人為史哲，三人皆各自現身。媒體詢問陳建仁，約詢狀況是否順利？陳僅回應：「很順利、很順利，謝謝大家。」接著快步走進大樓內。

針對閣員徵詢進度，鄭文燦透露，30日將完成所有閣員名單確認，次長級的人選也會在30日下午全部公布，因為是分階段、分梯次徵詢，陳建仁都是一一約詢，也很仔細討論各部會未來的業務重點，希望讓新內閣無縫接軌，盡快完成包括6000元特別條例跟特別預算的審查，以及疫情經濟復甦、社會韌性、環境韌性等任務。

鄭文燦也透露，今天陳建仁是約詢史哲，史哲是一個非常具有文化理念的副市長，過去多年耕耘文化活動，也得到很大肯定，但要待陳建仁約詢到才會確定。

被問衛福部長薛瑞元可能留任的用意為何？鄭文燦表示，指揮中心或衛福部的工作都是辛苦且不容易，台灣在防疫的成績可以客觀評價。但媒體追問，所以薛瑞元會留任？鄭文燦一語不發，走進大樓內。

而史哲則以「全身黑」造型獨自現身。對於是否接任文化部長？史哲並未正面回應，僅說「謝謝大家，我先見院長。」至於被問「陳其邁市長是不是也很贊成？」史哲聽聞後，呵笑兩聲，並再次說「謝謝大家」，便走入大樓內。

▼史哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▼史哲。（圖／記者謝盛帆攝）

陳建仁首波內閣名單：

行政院長陳建仁（新任）
行政院副院長鄭文燦（新任）
行政院秘書長李孟諺（留任）
行政院副秘書長何佩珊（留任）
行政院發言人陳宗彥（原內政部政次）

政委：

政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委鄧振中（留任）
政委羅秉成（留任）
政委黃致達（留任）
政委李永得（原文化部長）
政委吳澤成兼任工程會主委（留任）
政委吳政忠兼任國科會主委（留任）
政委龔明鑫兼任國發會主委（留任）

部會首長：

經濟部長王美花（留任）
勞動部長許銘春（留任）
財政部長莊翠雲（原財政部政次）
海委會主委管碧玲（原民進黨不分區立委）
僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）
原能會主委張靜文（原原能會代理主委）

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