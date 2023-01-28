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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣改組！林右昌任內政部長、史哲掌文化部　故宮院長換「他」當

▲▼陳其邁、陳建仁。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲蘇貞昌、蔡英文、陳建仁。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

記者詹宜庭、蘇晏男／台北報導

準行政院長陳建仁28日透過臉書公布第二波17名內閣人事，文化部長確定由高雄市副市長史哲擔任、前基隆市長林右昌將掌內政部，而曾因文物破損引發爭議的故宮院長吳密察不留任，改由文化部政次蕭宗煌擔任。

陳建仁今日透過臉書公布第二波內閣名單，其中包括3名新任首長，內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌，與14名留任首長，其中備受關注的衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲皆留任。另外留任的閣員還有教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署署長張子敬、交通部長王國材、數發部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將・拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。

陳建仁表示，今天他陸續徵詢相關部會首長人選，「穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員」是他這次組閣的原則，用人唯才、適才適所，他將延續過去蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚。陳建仁強調，所有閣員將在這兩天就定位，待年假結束開工上班後向國人同胞正式宣佈。

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