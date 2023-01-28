快訊／駁陳菊推薦史哲任文化部長　監察院：院長恪遵憲法分際　

▲陳菊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

準行政院長陳建仁今（28日）晚間發布第二波內閣名單，確定高雄市副市長史哲接任文化部長，不過據傳史哲是監察院長陳菊推薦的人選，媒體人黃揚明遂批陳菊視憲政邏輯於無物。對此，監察院晚間發表兩點聲明，強調陳菊恪遵憲法分際，不曾亦不可能干涉或介入任何行政院組閣人事權，絕無外界指稱推薦、介入甚或建議任何人事等情。

針對有媒體報導，陳建仁組閣後，陳菊與副總統賴清德都推薦史哲出任文化部長，黃揚明28日在臉書批評，一位被監察院長推薦的文化部長人選入閣，簡直是視憲政邏輯於無物；陳菊上任監察院後，早就讓監察院變成形同虛設的「不必去查」院，許多行政違失，監察院都視若無睹或輕輕放下。

黃揚明也批，結果監察院長居然推薦人選擔任文化部長，這不就是昭告天下：「這部長是我監察院長的人，誰敢動？」陳菊亂政，莫此為甚。

同日晚間近9時，監察院發布兩點聲明，針對報載陳菊推薦史哲擔任文化部長一事嚴正澄清。監察院說，第一、陳菊向來恪遵憲法分際，對內尊重監察委員獨立行使職權；對外亦尊重政府分權體制，不曾亦不可能干涉或介入任何行政院組閣人事權，絕無外界指稱推薦、介入甚或建議任何人事等情；第二、相關報導與事實不符，至感遺憾，特予澄清，以正視聽。